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Nezaposlenost u Srpskoj u junu smanjena, u FBiH povećana

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 18:24

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радници грађевина Кинези у Источном Сарајеву
Foto: ATV

Nezaposlenost u Republici Srpskoj smanjila se u junu za 335 lica u odnosu na maj, u Brčko distriktu za 31 osobu, dok se povećala u FBiH za 531 lice, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH na kraju juna bilo je 305.500 lica i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba veći je za 165, a manji za 11.427 lica u odnosu na isti mjesec 2025. godine.

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Na evidencijama u junu bilo je najviše kvalifikovanih radnika – 96.063 ili 31,44 odsto od ukupnog broja, slijede nekvalifikovane osobe, njih 88.358 ili 28,92 odsto, te lica sa srednjom stručnom spremom 87.817 ili 28,75 odsto.

Posao je tražilo i 24.411 lica sa visokom stručnom spremom ili 7,99 odsto od ukupnog broja, 4.510 ili 1,48 odsto ih je sa višom stručnom spremom, 3.819 ili 1,25 odsto je sa nižom stručnom spremom, a 522 ili 0,17 odsto su visokokvalifikovani radnici.

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Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u junu, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 13.332.

U junu je brisano 13.215 lica sa evidencija službi zapošljavanja, od kojih ih je 7.198 zaposleno.

Istovremeno je za 7.626 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.208 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, broj zaposlenih u maju u BiH je iznosio 852.563, odnosno za 0,1 odsto više nego u prethodnog mjeseca.

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Nezaposlenost

posao

Radnici

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