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Protiv Jusufa Nurkića podnesena krivična prijava

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 19:25

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Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.
Foto: Tanjug/AP/Rob Gray

Nakon što se u bh. medijima pojavila informacija da je zvijezda košarakške reprezentacije BiH Jusuf Nurkić saslušana na osnovu krivične prijave, u javnost su počeli da cure detalji ovog slučaja.

Naime, kako je "BH Basket" objavio, novinar Edin Skokić je podnio krivičnu prijavu protiv Nurkića zbog "sistematskog sprovođenja psihičkog nasilja, uznemiravanja i uhođenja".

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Tim povodom "Radiosarajevo.ba" je zatražio komentar od Tužilaštva Tuzlanskog kantona, a oni su istakli da, kao i kod prijema svake druge krivične prijave, i na osnovu ove je formiran predmet.

Dalje su otkrili da su po nalogu postupajućeg tužioca istražioci Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla preduzimali provjere prijavljenih radnji, te je na okolnosti iz prijave saslušana prijavljena osoba.

Međutim, podnosilac prijave je 14. jula 2026. godine podnio još jednu krivičnu prijavu proitv iste osobe, koja je spojena na već postojeći predmet.

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"Po nalogu tužioca, policijski istražioci će obaviti dodatne provjere prijavljenih radnji, nakon čega će Tužilaštvu dostaviti izvještaj. Nakon analize izvještaja i pratećih materijalnih dokaza će se donijeti tužilačka odluka, odnosno utvrditi da li u prijavljenim radnjama ima elemenata krivičnog djela. Obzirom da je predmet u fazi provjera prijavljenih radnji i da nije donesena tužilačka odluka, nismo u mogućnosti objaviti detalje prijavljenih radnji", rekli su iz Tužilaštva TK za "Radiosarajevo.ba".

Tim povodom medij je kontaktirao i Jusufa Nurkića, čiji odgovor još nisu dobili.

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Jusuf Nurkić

Krivična prijava

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