Fudbaleri Borca ciljaju pobjedu u Kišinjevu

Fudbaleri banjalučkog Borca otputovali su u Kišinjev sa tri gola prednosti, ali “crveno plavi” poručuju da su pred revanš sa Petrokubom čvrsto na zemlji.

Cilj je, kažu, da se na stadionu “Zimbru” novom evropskom pobjedom ovjeri plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Stručni štab za revanš sa Petrokubom neće moći da računa samo na kapitena Srđana Grahovca koji je zbog povrede i dalje van stroja, dok su svi ostali igrači spremni za evropski ispit. Sandi Ogrinec hvali timsku hemiju koja je, ističe, jedan od ključnih detalja na putu ka uspjehu.

Dvoboj na stadionu „Zimbru“ na programu je sutra sa početkom u 19.00 časova, a bolji iz dvomeča Petrokub – Borac ide na ukupnog pobjednika duela između Sutjeske i Vitebska. Bjeloruska ekipa u prvoj utakmici slavila je sa 3:0.