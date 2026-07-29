UEFA ponovo, još žešće, udarila na FIFA

Sukob između dvije najveće fudbalske organizacije dobio je novu dimenziju nakon što je UEFA javno optužila FIFA za pritiske na nacionalne saveze zbog podrške novom planu svjetske kuće fudbala.

U saopštenju koje je objavljeno u srijedu, UEFA tvrdi da je FIFA savezima postavila ultimatum – da podrže njene prijedloge ili će ostati bez jednokratne finansijske isplate.

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"Danas smo saznali za rok koji je FIFA postavila savezima da podrže njihove prijedloge ili će im jednokratna isplata biti povučena. To govori sve što treba da znate o ovom planu", navodi se u saopštenju UEFA.

Evropska kuća fudbala ističe da je prethodnih dana razgovarala sa brojnim akterima u fudbalu i da postoji sve veći otpor prijedlozima FIFA.

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"Nakon razgovora sa mnogim zainteresovanim stranama širom fudbala, UEFA zna da postoji značajno i rastuće protivljenje planu FIFA", poručuje organizacija.

Najžešći deo saopštenja odnosi se na optužbe da FIFA koristi svoj položaj kako bi ostvarila sopstvene interese.

"FIFA ne može nastaviti da koristi naš sport da bi obogatila sebe i svoje prijatelje. Fudbal možemo da razvijamo na ispravan način. Vreme je da prioritet damo savezima, klubovima, ligama, igračima i navijačima", zaključuje UEFA.