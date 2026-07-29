Nude plate preko 7.000 evra, a fali im hiljade radnika

Njemačkoj nedostaju hiljade poreskih savjetnika, a zaposleni u toj struci mogu ostvarivati bruto mjesečnu platu veću od 7.000 evra.

Poreski savjetnici uvršteni su među deset najtraženijih zanimanja na njemačkom tržištu rada, pokazuju podaci Njemačkog ekonomskog instituta (IV).

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Prema procjenama ekonomista, tokom prošle godine nedostajalo je približno 14.000 kvalifikovanih stručnjaka, dok predstavnici struke smatraju da je stvarni nedostatak još veći te da dostiže oko 25.000 radnika.

Potražnju dodatno povećava složenost njemačkog poreskog sistema. Prema podacima digitalnog udruženja Bitkom, poreskog savjetnika tokom 2024. godine koristilo je 17 odsto od približno 15 miliona poreskih obveznika u Njemačkoj, gotovo četvrtinu više nego godinu ranije.

Velik opseg posla očekuje se i uoči 31. jula, roka do kojeg milioni građana moraju predati poresku prijavu. Osobe koje angažuju poreskog savjetnika za predaju prijave imaju dodatnih šest mjeseci.

Plate znatno iznad njemačkog prosjeka

Prema podacima portala za poređenje poslova Kununu, poreski savjetnici s više od tri godine iskustva prosječno zarađuju oko 73.500 evra bruto godišnje, odnosno nešto više od 6.100 evra mjesečno.

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Početna godišnja plata procjenjuje se na približno 63.700 evra, iako zarada zavisi od iskustva, poslodavca, veličine firme i regije u kojoj zaposlenik radi.

Srednja bruto plata za poslove poreskog savjetovanja koji uključuju vrlo složene aktivnosti iznosi oko 7.366 evra mjesečno. U dostupnim podacima donja granica iznosi približno 6.010, a gornja oko 7.450 evra.

Iskusni zaposlenici u pojedinim kompanijama mogu zarađivati i do 8.500 evra bruto mjesečno. Plate su u pravilu veće u velikim revizorskim i konsultantskim kućama te privredno razvijenim regijama poput Hamburga, Hesena i Baden-Virtemberga.

Posao ne obuhvata samo poreske prijave

Posao poreskog savjetnika ne svodi se isključivo na pripremu i predaju poreskih prijava. Sve važniji dio djelatnosti postaje savjetovanje kompanija o finansiranju, ulaganjima, poslovnom nasljeđivanju i drugim finansijskim pitanjima, piše "Feniks magazin".

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Do ovog zanimanja ne dolazi se isključivo završetkom studija. Poreski asistenti s odgovarajućim stručnim iskustvom takođe mogu pristupiti ispitu za poreskog savjetnika.

Njihove su plate, zbog nižeg nivoa kvalifikacija, znatno manje. Prema podacima Kununa, poreski asistenti prosječno zarađuju oko 41.000 evra bruto godišnje.

Većina poreskih savjetnika radi samostalno

Podaci Njemačke komore poreskih savjetnika pokazuju da je gotovo 66 odsto poreskih savjetnika, odnosno približno 59.000 osoba, samozaposleno i posluje kroz vlastite kancelarije.

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Broj dostupnih stručnjaka pritom se znatno razlikuje među njemačkim gradovima. U Dizeldorfu je evidentirano oko 45 poreskih savjetnika na 10.000 stanovnika, dok ih je u Salcgiteru samo dva na isti broj stanovnika.

Cijena poreskog savjetovanja zavisi od složenosti posla i prihodima klijenta. Zaposlena osoba s godišnjom platom od oko 54.000 evra za izradu poreske prijave može platiti približno 600 evra.

Samostalni privrednici i kompanije koje ostvaruju oko 200.000 evra prihoda te trebaju pripremiti godišnju prijavu PDV-a mogu za uslugu izdvojiti više od 1.200 evra.