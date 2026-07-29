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Oprez, ako vozite ovaj auto! Hitno se povlači zbog rizika od požara

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 17:45

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Лого ауто-компаније Нисан
Foto: pexels/Erik Mclean

Putnička vozila Nisan Kaškai (J12) proizvedena u periodu od 4. maja 2021. do 17. oktobra 2024. godine povlače se sa tržišta Srbije zbog mogućeg bezbjednosnog rizika koji u izuzetno rijetkim slučajevima može dovesti do požara, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Kako je navedeno u obavještenju o povučenom proizvodu, kod manjeg broja vozila može doći do pomjeranja crijeva za gorivo, što može izazvati curenje goriva i povećati rizik od izbijanja požara, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Riječ je o vozilima sa oznakom *EC-type approval/model e92018/85811042 (J12).

Proizvođač je pokrenuo dobrovoljni opoziv, u okviru kojeg će vlasnicima biti omogućena besplatna provjera i popravka vozila.

Kako se navodi, kampanja pod oznakom PG5C8 sprovodi se radi provjere ispravnosti crijeva za gorivo i gumice na crijevu kod vozila na kojima je prethodno već primijenjena preventivna mjera u okviru kampanje PG5C6.

Vlasnicima vozila obuhvaćenih opozivom savjetuje se da se obrate ovlaštenom Nisan servisu kako bi provjerili da li je njihov automobil obuhvaćen ovom servisnom akcijom i zakazali besplatnu kontrolu i eventualnu popravku.

(Blic)

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Nisan

Automobil

Opoziv vozila

požar

tržište

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