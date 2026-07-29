Pritisnite ovo dugme na klimi i račun za struju biće dosta manji

Na daljinskom od klime postoji jedno dugme koje kod većine korisnika ostaje netaknuto, a zapravo može biti od velike koristi.

To malo dugme na klimi radi više za vaš račun za struju nego spuštanje temperature sa 24 na 18 stepeni. Zvuči naopako, ali logika je prosta.

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Zašto spuštanje na 18 stepeni ne hladi brže?

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Klima nema turbo. Kompresor radi punom snagom bez obzira da li ste postavili 18 ili 24 stepena, jedina razlika je koliko dugo radi. Kad postavite 18, kompresor se ne gasi satima i tu odlazi struja. Kad postavite 25 uz jaku brzinu ventilatora, hladan vazduh se raznese po sobi za desetak minuta, kompresor stane, a vi i dalje sjedite u prijatnoj sobi.

Tu većina nas griješi. Vraćamo se s posla u zagrijanu panelku, gdje je zid od betona kuvao cijeli dan, i instinktivno guramo strelicu nadole do kraja. Soba se ohladi, mi se naježimo, pa vratimo na 24. Klima je u međuvremenu odradila trideset minuta punog rada bez pauze.

Koje dugme na klimi zapravo mijenja račun

Ventilator troši oko deset puta manje struje od kompresora. To je cijela poenta. Kad ventilator radi jače, hladan vazduh brže stigne do senzora i do vas, pa kompresor kraće radi po ciklusu.

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Kad ostavite ventilator na AUTO ili na najnižoj brzini, hladnoća se skuplja oko unutrašnjeg dela klime, senzor misli da je posao gotov, a drugi kraj sobe ostaje topao.

Postavite temperaturu na 25 ili 26 stepeni, a brzinu ventilatora na najjaču. Prvih par minuta je bučnije, priznajem. Posle toga smanjite na srednju. Razlika u potrošnji na mjesečnom nivou je vidljiva golim okom na računu.

Da li klima na 26 stepeni stvarno hladi?

Osjećaj hladnoće ne zavisi samo od temperature, već i od strujanja vazduha. Vazduh koji se kreće pri 26 stepeni deluje hladnije od mirnog vazduha na 24. Zato ventilator u kombinaciji sa klimom daje bolji rezultat uz manju potrošnju.

Lamele okrenute nagore, ne u vas

Druga greška je usmeravanje mlaza pravo u kauč. Hladan vazduh je teži i pada sam od sebe. Kad lamele okrenete blago nagore, vazduh udari u plafon, raširi se po celoj sobi i spusti se ravnomerno. Kad ga uperite u sebe, ohladite jedan kvadrat, a ostatak sobe ostane u toplom džepu.

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U malom stanu sa jednom klimom u dnevnoj sobi ovo je razlika između hladne sobe i cele hladne etaže. Otvorite vrata prema hodniku i spavaćoj, ali držite roletne spuštene do zalaska sunca. Beton zadržava toplotu i pušta je nazad u sobu tokom noći, pa klima u dva ujutru radi za dnevni grijeh.

(Krstarica)