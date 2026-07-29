Logo

Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 19:55

Komentari:

0
Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Foto: Instagram

Rat između Filipa Cara i Kristijana Golubovića eskalirao je i prešao sve granice dobrog ukusa nakon stravičnih prijetnji i skandaloznih objava koje se sada šire mrežama brzinom svjetlosti.

Nakon posljednjeg, nikad burnijeg TikTok lajva u kom su pale stravične prijetnje smrću i najteže moguće uvrede, bivši rijaliti učesnik je sada povukao potez koji je šokirao javnost

Car je sada na društvenim mrežama plasirao fotografiju intimnog čina Kristijana i njegove bivše vjerenice Kristine Spalević.

Кристина Спалевић

Scena

Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

Da stvar bude još bizarnija, u pitanju je kadar koji je uslikan preko nadzorne kamere koju je sam Golubović svojevremeno ugradio u njihovu spavaću sobu.

Fotografija se brzinom svjetlosti proširila mrežama i izazvala lavinu gnjevnih reakcija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Filip Car

Kristijan Golubović

Kristijan Golubović snimak

Kristina Spalević

Kristina Spalević eksplicitni snimak

Kristina Spalević snimak

Kristina Spalević intimni snimak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Таки

Scena

Isplivao Takijev 'švalerski ugovor'

3 h

1
Пјевачица Катарина Грујић позира нашминкана са пуштеном црном косом.

Scena

Katarinu Grujić ugrizao piton težak 40 kilograma

5 h

1
Кристина Спалевић ријалити учесница Кристијан Голубовић

Scena

Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

10 h

2
Милан Васић глумац пјевач

Scena

Milana Vasića kosovska policija povela na informativni razgovor

12 h

0

  • Najnovije

23

04

Predmeti koje svi guramo na tavan mogu nam donijeti ozbiljne pare

22

53

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

22

44

Predomislila se, pa zapalila crkvu: Umjesto na medenom mjesecu, završila iza rešetaka

22

43

Šešir je neizostavni modni detalj ovog ljeta: Evo kako ga stilizovati

22

38

Peđa Medenica doživio neprijatnost u toaletu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima