Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

Rat između Filipa Cara i Kristijana Golubovića eskalirao je i prešao sve granice dobrog ukusa nakon stravičnih prijetnji i skandaloznih objava koje se sada šire mrežama brzinom svjetlosti.

Nakon posljednjeg, nikad burnijeg TikTok lajva u kom su pale stravične prijetnje smrću i najteže moguće uvrede, bivši rijaliti učesnik je sada povukao potez koji je šokirao javnost

Car je sada na društvenim mrežama plasirao fotografiju intimnog čina Kristijana i njegove bivše vjerenice Kristine Spalević.

Scena Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"

Da stvar bude još bizarnija, u pitanju je kadar koji je uslikan preko nadzorne kamere koju je sam Golubović svojevremeno ugradio u njihovu spavaću sobu.

Fotografija se brzinom svjetlosti proširila mrežama i izazvala lavinu gnjevnih reakcija.