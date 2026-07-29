Car objavio eksplicitnu fotografiju Kristine Spalević i Kristijana

Autor:ATV redakcija
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Rat između Filipa Cara i Kristijana Golubovića eskalirao je i prešao sve granice dobrog ukusa nakon stravičnih prijetnji i skandaloznih objava koje se sada šire mrežama brzinom svjetlosti.
Nakon posljednjeg, nikad burnijeg TikTok lajva u kom su pale stravične prijetnje smrću i najteže moguće uvrede, bivši rijaliti učesnik je sada povukao potez koji je šokirao javnost
Car je sada na društvenim mrežama plasirao fotografiju intimnog čina Kristijana i njegove bivše vjerenice Kristine Spalević.
Scena
Kristina Spalević slomljena zbog intimnog snimka "Ne znam kako ovo da izdržim"
Da stvar bude još bizarnija, u pitanju je kadar koji je uslikan preko nadzorne kamere koju je sam Golubović svojevremeno ugradio u njihovu spavaću sobu.
Fotografija se brzinom svjetlosti proširila mrežama i izazvala lavinu gnjevnih reakcija.
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