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Rajaner obustavlja letove prema bh. aerodromu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 20:35

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Aviokompanija Rajner ove zime neće saobraćati prema Sarajevu, ali je zajedno sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo najavila dugoročno partnerstvo koje bi od ljetne sezone 2027. trebalo da donese rekordan broj linija i do 425.000 ponuđenih sjedišta.

Od kraja marta naredne godine Rajner planira da ponudi do 425.000 sjedišta na rekordnom broju linija iz Sarajeva.

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Na zahtjev kompanije, svi detalji ljetnog reda letenja za 2027. godinu biće zvanično objavljeni u narednim mjesecima.

Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo ističu da ovo partnerstvo predstavlja novo i veoma značajno poglavlje za aerodrom, ali i za pozicioniranje BiH na evropskoj turističkoj mapi.

"Od početka rada Rajner u Sarajevu u martu 2024. godine svjedočili smo stalnom rastu međunarodnih dolazaka, a današnja najava planova za uvođenje najvećeg ljetnog reda letenja u istoriji aerodroma jasan je dokaz snage našeg partnerstva i atraktivnosti naše zemlje", navodi se u saopštenju.

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Dodaje se da ovo nije samo važna prekretnica za vazduhoplovstvo, već i velika ekonomska prilika.

"Više linija znači više posjetilaca, nova radna mjesta i dodatna ulaganja u turizam i lokalne zajednice", poručili su iz Aerodroma Sarajevo.

Zašto nema zimskih letova

Na Aerodromu Sarajevo navode da obje strane smatraju kako je sezonski model poslovanja trenutno najprikladniji, s obzirom na operativne uslove i potražnju na tržištu.

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Koncentrisanjem najvećih kapaciteta tokom ljetne sezone planiraju dodatno da podstaknu dolazni turizam, dok će putnicima iz BiH biti omogućena bolja povezanost sa destinacijama širom Evrope.

Zimska sezona 2026/27. traje od 25. oktobra do 27. marta.

Koje linije postaju sezonske

Tokom zimske sezone 2025/26. Rajner je obavio 1.002 leta iz i prema Sarajevu, nudeći ukupno 190.962 sjedišta.

Prema novom modelu poslovanja, linije za Stokholm, Bergamo, Šarlroa, Baden-Baden, Memingen, Đironu, Geteborg, Vice i London Stansted ubuduće će saobraćati samo tokom ljetne sezone.

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Letovi za Bove i Solun već su i ranije bili isključivo sezonski, prenosi "Eks Ju Aviejšn".

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