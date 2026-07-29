Pad šoping groznice u BiH: Nova pravila oduvala strance, više ne ostavljaju milione

Strani državljani su tokom prvih šest mjeseci 2026. godine u BiH pazarili robu u vrijednosti od 40,5 miliona KM, što predstavlja značajan pad u odnosu na prošlu godinu.

Prema najnovijim podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH), strani državljani su u prvoj polovini 2026. godine ostvarili povrat PDV-a u iznosu od 5,8 miliona KM na pazarenu robu. U istom periodu podneseno je 95.597 zahtjeva za povrat PDV-a, što je drastičan pad u poređenju sa 150.647 zahtjeva zabilježenih u prvih šest mjeseci 2025. godine, kada je ukupna vrijednost kupovine iznosila 47,2 miliona KM.

Najčešći kupci i dalje su komšije iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a na njihovim spiskovima za kupovinu uglavnom su roba široke potrošnje, osnovni prehrambeni proizvodi, pokućstvo i tekstil.

Novi prag za povrat PDV-a uticao na statistiku

Iz UIOBiH ističu da je jedan od glavnih razloga za ovakav pad primjena nove uredbe koja je stupila na snagu 4. avgusta 2025. godine. Ovom izmjenom minimalna vrijednost kupovine koja kvalifikuje kupca za povrat PDV-a povećana je sa 100 KM na 200 KM.

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Podsjeća se da se pravo na povrat PDV-a ne odnosi na gorivo (mineralna ulja), alkoholna pića i duvanske proizvode.

Rekord iz 2019. ostaje nedostižan

Iako građani susjednih zemalja i dalje prepoznaju BiH kao povoljnu destinaciju za kupovinu, rezultati su znatno ispod prijepandemijskog nivoa. Rekordna je bila 2019. godina, kada su strani kupci u BiH potrošili čak 135,9 miliona KM i ostvarili gotovo 20 miliona KM povrata PDV-a. Od pojave pandemije virusa korona, ukupna godišnja vrijednost kupovine stranih posjetilaca nijednom nije premašila granicu od 100 miliona KM, prenosi Faktor.