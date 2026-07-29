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Lagala da je napadnuta da opravda kašnjenje: Policajka vraćena u zatvor

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 22:00

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Жена у полицијској униформи стоји са испруженом руком.
Foto: Pexels/Kindel Media

Bivša policajka Loren Evans (35) tvrdila je da ju je zaustavio neobilježeni automobil i da ju je muškarac, koji se predstavio kao policajac iz Kenta, na auto-putu A20 u jugoistočnom Londonu u martu 2023. godine podvrgao intimnom pretresu.

Obimna istraga dovela je do hapšenja nevinog čovjeka, policajca Aleksa Votsona, pred njegovom djecom, prije nego što je čitava priča razotkrivena kao laž.

Evansova, iz Mejdstona u Kentu, osuđena je na 1 godinu zatvora u martu, nakon što ju je porota proglasila krivom za ometanje pravde. Međutim, Apelacioni sud joj je sada povećao kaznu na 2 godine, nakon što je slučaj preispitan u okviru programa za pretjerano blage kazne.

Bivša policajka je već bila puštena iz zatvora, pa joj je sada naređeno da se odmah vrati na odsluženje kazne.

Evansova, koja je bila stacionirana u policijskoj stanici Bromli, poslala je poruku nadređenima: „Upravo me je zaustavila policija!!“, dok je kasnila na smjenu. Na kraju je stigla na posao na vrijeme, ali je bila uznemirena i ponovila je laž kolegama.

Na sudu se čulo da su stvari potom „izmakle kontroli“, jer je nastavila da kiti izmišljotinu dodatnim detaljima. Ispričala je detaljnu i emotivnu priču o tome kako ju je zaustavio čovjek u neobilježenom automobilu, predstavivši se kao policajac iz Kenta po prezimenu „Votson“, te da je izvršio intiman pretres njenog tijela.

Obimna istraga, u kojoj je učestvovalo više od 30 detektiva i uloženo preko 1.500 sati rada, identifikovala je policajca Aleksa Votsona kao potencijalnog osumnjičenog. Sticajem okolnosti, on je u to vrijeme vozio neobilježeni automobil u tom području.

Votson je uhapšen u svom domu pred suprugom i dvoje male djece. U pritvoru je proveo 23 sata, gdje je ispitivan i potom suspendovan sa dužnosti. Međutim, detaljna analiza video-nadzora (Si-Si-Ti-Vi) i sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica (A-N-P-R) kasnije je pokazala da zaustavljanja nije ni bilo i da njegovo vozilo nikada nije napustilo auto-put, nakon čega su sve sumnje sa njega skinute.

Evansova je potom uhapšena i osuđena za ometanje pravde. Mjesec dana kasnije otpuštena je iz službe zbog narušavanja ugleda policije i biće upisana na listu lica kojima je trajno zabranjeno obavljanje policijskog posla.

Policajac Votson je izjavio: „Sramotno je iznijeti ovakvu optužbu. Tretirali su me kao nasilnog kriminalca.“ Dodao je da su se on i njegova supruga, koji zajedno imaju 30 godina službe u Metropoliten policiji, osjećali izdano i razočarano u sopstvenu organizaciju.

Sudija Martin Grifit je tokom izricanja presude istakao da je njen zločin bio „u suštini jednostavna laž izrečena u okolnostima koje su morale imati veze sa kašnjenjem“, prenosi Dejlimejl.

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Tagovi :

seksualno zlostavljanje

Lažna optužba

London

Crna hronika svijet

kašnjenje

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