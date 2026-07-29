Incident u ljetnjem kampu: Djeci pozlilo nakon igre sa brzim ispijanjem vode

Više djece imalo je zdravstvene tegobe nakon što su tokom ljetnjeg programa u belgijskoj opštini Kalmtaut, u regionu Antverpen, učestvovala u igri koja podrazumijeva brzo ispijanje većih količina vode.

Predstavnik opštine i vršilac dužnosti gradonačelnika Kalmtauta, Jef van den Berg, izjavio je da nije poznato koliko je djece imalo tegobe, ali da su pojedini učesnici dobili glavobolju, dok je jedan mališan povraćao.

Kako prenosi Flamanska radio-televizija (VRT), opština je obavijestila roditelje o incidentu i uputila izvinjenje, navodeći da "aktivnost nije bila primjerena", uprkos namjeri animatora da podstaknu djecu da tokom toplog vremena unose dovoljno tečnosti.

Van den Berg je rekao da će opštinska služba za mlade razgovarati sa animatorima kako bi im ukazala da i prekomjeran unos vode može biti štetan po zdravlje.

Istakao je da ne treba donositi preuranjene zaključke o radu animatora, navodeći da se oko 70 volontera tokom letnjeg raspusta angažuje kako bi djeci omogućili kvalitetne aktivnosti dok su roditelji na poslu.

"Načinjena je greška i to nije smjelo da se dogodi, ali to ne umanjuje činjenicu da oni obavljaju veoma važan posao", rekao je Van den Berg.

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Roditelji su pozvani da obrate pažnju na moguće simptome prekomernog unosa vode kod dece, uključujući mučninu, povraćanje, glavobolju, vrtoglavicu, pospanost, zbunjenost, bolove ili grčeve u mišićima, kao i oticanje šaka i stopala, uz preporuku da u slučaju pojave jednog ili više simptoma odmah potraže ljekarsku pomoć ili se jave službi hitne medicine.

Flamanski javni servis podsjeća i da je u novembru prošle godine desetogodišnji dječak završio na odjeljenju intenzivne njege u Antverpenu pošto je tokom izviđačke aktivnosti za dva sata popio pet litara vode u okviru iste igre, prenosi Tanjug.