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Počela erupcija vulkana na Havajima

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 13:51

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Вулкан је геолошки облик гдје лава излази на површину Земљине коре.
Foto: pexels/ James Lee

Na Havajima je počela erupcija vulkana Kilauea, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja /USGS/.

U saopštenju se navodi da je erupcija počela u 10.22 časa po lokalnom vremenu "sa prelivom iz sjevernog otvora".

"U takvim uslovima, upozorenje za vazdušni saobraćaj podignuto je sa žutog na narandžasto", objavio je USGS.

Iz Instituta dodaju da postojeći nivo aktivnosti "može da se nastavi satima ili danima" prije pojave lave, te da se očekuje da će se to, ipak, dogoditi najkasnije sutra, prenosi Srna.

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Tagovi :

vulkan

erupcija vulkana

Havaji

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