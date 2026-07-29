Počela erupcija vulkana na Havajima

Na Havajima je počela erupcija vulkana Kilauea, saopštio je Američki institut za geološka istraživanja /USGS/.

U saopštenju se navodi da je erupcija počela u 10.22 časa po lokalnom vremenu "sa prelivom iz sjevernog otvora".

"U takvim uslovima, upozorenje za vazdušni saobraćaj podignuto je sa žutog na narandžasto", objavio je USGS.

The 52nd lava fountaining episode of Kilauea Volcano on the Big Island of Hawaii has begun! Very very slow start, the slowest yet I can remember, but tilt is now decreasing and the fountain growing taller. Unfortunately I won't livestream this eruption so here is the USGS link… pic.twitter.com/Dd6IEwOTIK — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) July 29, 2026

Iz Instituta dodaju da postojeći nivo aktivnosti "može da se nastavi satima ili danima" prije pojave lave, te da se očekuje da će se to, ipak, dogoditi najkasnije sutra, prenosi Srna.