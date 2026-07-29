Otkriven motiv ubistva Čarlija Kirka

Tajler Robinson, optužen za ubistvo desničarskog aktiviste Čarlija Kirka, napao ga je zbog njegovih političkih stavova, saopštili su tužioci u utorak. Kao glavni motiv navode Kirkovo protivljenje istopolnim brakovima i pravima transrodnih osoba.

Navodi iz sudskih spisa pružaju do sada najdetaljnije objašnjenje motiva pucnjave koja se dogodila 10. septembra prošle godine na univerzitetu u Juti, kada je ubijen bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa, piše Rojters (Reuters).

Politički i vjerski stavovi kao motiv

Tužioci okruga Juta pozivaju se na pismo koje je kao dokaz priložio Dejvid Engelhart, član uprave Kirkove organizacije Turning point SAD.

Čarli Kirk

U pismu se navodi da je Kirkov cilj bio promovisanje konzervativnih vrijednosti. To je uključivalo i njegovo uvjerenje da je „eksperimentisanje sa seksualnim ili rodnim identitetom grijeh“ i da je „heteroseksualnost unutar braka jedini ispravan oblik seksualnosti“.

Prema navodima tužilaštva, Engelhartovo pismo pokazuje da je Kirk predstavljao „ne samo vjerski već i politički pokret protiv istopolnih brakova, kao i uvažavanja i prihvatanja transrodnosti, homoseksualnosti i seksualnog eksperimentisanja“.

Tužioci su naveli da je Robinsonov „način života“ bio u suprotnosti sa Kirkovim vjerskim i političkim stavovima. Smatraju da je dvadesettrogodišnjak napao aktivistu zbog njegovog „političkog izražavanja“.

Donald Tramp i Čarli Kirk

U pisanom obrazloženju tužioci su zaključili: „Posredni dokazi da je optuženi ciljao gospodina Kirka zbog njegovih uvjerenja ili načina na koji je doživljavao njegove političke stavove neoborivi su.“

Time su obrazložili zašto smatraju da postoji dovoljno dokaza da se Robinsonu sudi za ubistvo.

Argumenti odbrane i dodatni dokazi

Robinsonov advokat Ričard Novak (Richard Novak) na ročištu 9. jula tvrdio je da Engelhartovo pismo ne dokazuje da se Robinson protivio Kirkovim stavovima. Takođe je rekao da pismo ne rasvjetljava Robinsonovo psihičko stanje u trenutku zločina.

Tajler Robinson

Tužioci su istakli i da je Robinson u vrijeme pucnjave bio u vezi sa cimerom Lensom Tvigsom (Lance Twiggs), koji je tada razmatrao promjenu pola. Tvigs je u aprilu tužiocima rekao da je sa Robinsonom u vezi od 2023. godine.

Međutim, na snimku razgovora prikazanom na sudu Tvigs nije spominjao pitanje roda i izjavio je da su on i Robinson o Kirku prvi put razgovarali tek nakon pucnjave.

Poruke i nastavak postupka

Tužilaštvo je predstavilo i druge dokaze koji, prema njihovim navodima, potvrđuju da je Robinson ciljao Kirka zbog njegovih stavova.

Slika čaure metka

Među njima je i poruka koju je Robinson navodno poslao Tvigsu nakon pucnjave, u kojoj je napisao da mu je „dosta Kirkove mržnje“ i da se „o nekim oblicima mržnje ne može pregovarati“.

Tužioci su citirali i natpise urezane na mecima pronađenim u oružju. Na jednom od njih pisalo je: „Hej, fašisto! Hvataj!“

Poruke Tajlera Robinsona i njegovog partnera

Odbrana do 18. avgusta mora da podnese pisane argumente kojima će osporiti postojanje dovoljno dokaza za suđenje. Sudija Okružnog suda u Juti Toni Graf (Tony Graf) zakazao je ročište o tom pitanju za 1. septembar.

Robinson se nalazi u pritvoru od hapšenja i još se nije izjasnio o krivici.