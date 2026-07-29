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"Neprihvatljiv veto Kluba Bošnjaka na Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda"

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 13:16

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Уставни суд Републике Српске
Foto: ATV

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Iz sadržaja Deklaracije, kao i pitanja koje tretira, proizlazi da ovaj akt ne sadrži pravnu normu, odnosno pravne norme opšteg karaktera, niti na opšti pravno obavezujući način uređuje društvene odnose, pa tako ni odnose koji se tiču vitalnih interesa bošnjačkog naroda, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

S obzirom na to da se osporenom Deklaracijom izražava stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima političke prirode i da se Deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, Vijeće je ocijenilo da Deklaracija ni po sadržani, ni po formi, nema karakter opšteg pravnog akta.

Uzimajući u obzir Ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti.

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je prihvatljivim zahtjeve Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kao i u Zakonu o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

Vijeće je utvrdilo da su u oba slučaja predmetni zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu 82. na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o ovim zahtjevima.

Vijeće će meritornu odluku o ovim zahtjevima donijeti u Ustavom određenom roku u narednih mjesec dana, prenosi Srna.

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klub bošnjaka

zaštita vitalnog interesa

Ustavni sud Republike Srpske

saopštenje

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