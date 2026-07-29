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Dodik: Vučji Do svjedoči o slavnoj prošlosti i spremnosti na najveću žrtvu

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 13:53

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Додик на Вучијем Долу
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik istakao je danas da je Vučji do mjesto koje svjedoči o slavnoj prošlosti, o junaštvu, hrabrosti, spremnosti na najveću žrtvu.

Dodik, koji je danas prisustvovao liturgiji koju je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije povodom 150 godina od Bitke na Vučijem dolu služio u Hramu sveštenomučenika Atinogena, podsjetio je da je prije 150 godina na ovoj zaravni izvojevana odlučujuća pobjeda nad turskom vojskom - pobjeda koja je bila vjesnik slobode.

"Danas se sa ponosom sjećamo jednog od najslavnijih događaja naše istorije, koji je nadahnuo mnoge generacije da brane i čuvaju slobodu", istakao je Dodik.

Vučiji do je mjesto gdje se sabljama i krvlju kovala sloboda. Tursku vojsku, sa oko 45.000 vojnika, raspoređenu u 24 bataljona sa 12 topova predvodio je Muhtar-paša, a srpske snage sa oko 14.000 boraca nastupale su u 17 crnogorskih i 11 hercegovačkih bataljona sa četiri topa.

U Bici na Vučijem dolu poginulo je i ranjeno više od 4.000 Turaka, ubijen je Selim-paša, tri miralaja /pukovnika/, 168 drugih oficira, a zaplijenjeno oko 3.000 pušaka i 21 zastava.

Crnogorsko-hercegovački gubici bili su 70 poginulih i 118 ranjenih. Velika pobjeda na Vučijem dolu odjeknula je Evropom. Ruski car Aleksandar drugi nagradio je ordenom knjaza Nikolu, kao i komandante vojvode Boža Petrovića, Petra Vukotića, Iliju Plamenca i Marka Miljanova.

Bitka na Vučijem dolu nagovijestila je konačan odlazak Osmanske carevine iz crnogorsko-hercegovačkih brda, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Bitka na Vučjem dolu

Nikšić

Republika Srpska

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