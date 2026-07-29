Uručena sanitetska vozila za tri grada u Srpskoj

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Kanadsko-srpsko dobročinstvo "Jovan Dučić" iz Toronta predali su danas u Bijeljini sanitetska vozila za nevesinjsku Bolnicu, Dom zdravlja "Stana Tomić" Pale i Dom zdravlja Višegrad, koja su vrijedna donacija ovog društva.

Savjetnik u Ministarstvu zdravlja Milan Latinović, koji je uložio velike napore sa donatorima da se obezbijedi ova donacija, rekao je da je dogovor bio da donacije idu za dva doma zdravlja i jednu bolnicu.

"Sigurno da je ovo dobar poklon i da će služiti zdravstvenim ustanovama za pružanje medicinskih usluga. Obezbjeđivanje donacije nije bilo jednostavno zbog komplikovanih procesa između Kanade i BiH. Nadam se da će u narednom periodu nastaviti saradnju", rekao je Latinović prilikom primopredaje sanitetskih vozila.

Blagajnik Upravnog odbora Dobročinstva "Jovan Dučić" Jakov Vico rekao je da je prvobitni plan bio da se kupe neka manja vozila, ali je na kraju odlučeno da to budu sanitetska vozila i da služe narodu ovdje.

Direktor Doma zdravlja Višegrad Snežana Đurović rekla je da je ova donacija - kardiomobil, jako vrijedna za ovu opštinu, što mnogo znači i za građane istočne regije Republike Srpske.

Sanitetsko vozilo donacija

"Dosta smo udaljeni od Foče i Banjaluke i potrebno je da imamo dobro opremljene sanitete sa dobro obučenim sestrama. Zahvaljujući ovoj donaciji, Dom zdravlja će funkcionisati još bolje", istakla je ona.

Direktor Bolnice Nevesinje Velibor Milivojević rekao je da će ova donacija doprinijeti poboljšanju kvalitetu zdravstvene zaštite u Srpskoj.

"Saniteti koje smo danas preuzeli će doprinijeti da imamo brži, efikasniji i sigurniji transport naših pacijenata. Upravo kroz ovakve društveno korisne humane projekte, ovakvi donatori su tu da pomognu da našim građanima bude bolje. Siguran sam da će ovi saniteti doprinijeti da svi zajedno možemo bolje da radimo", rekao je on.

Direktor Doma zdravlja "Stana Tomić" Pale Ivan Šarac rekao je da se opština Pale nalazi na čvorištu, gdje im je nekada potrebno i više saniteta.

"Događaju se saobraćajne nezgode, obezbjeđujemo zdravstvenu zaštitu za područje olimpijske planine Jahorine, dakle u svakom trenutku negdje upućujemo sanitetsko vozilo. Donatori su učinili plemenitu stvar za našu i druge zdravstvene ustanove, što ćemo znati da cijenimo", rekao je on.

Kanadsko-srpsko dobročinstvo "Jovan Dučić" je humanitarno i kulturno udruženje srpske dijaspore u Kanadi, osnovano 1991. godine u Torontu.

Njihova misija je pružanje pomoći i podrške ugroženim pojedincima, porodicama, zdravstvenim ustanovama, crkvama i manastirima u Republici Srpskoj, Srbiji i drugim krajevima gdje je pomoć potrebna.

Kroz organizovanje kulturnih događaja, književnih večeri i dobrotvornih manifestacija rade i na očuvanju srpskog jezika, ćirilice, kulture i tradicije među srpskom dijasporom u Kanadi, prenosi Srna.