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Karan: Srpska se zalaže za striktnu primjenu Ustava

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 12:09

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас током разговора са амбасадором Данске у БиХ Агеом Сандалом Молером да се Српска досљедно залаже за стриктну примјену Устава, очување своје уставне позиције и поштовање слова Дејтонског мировног споразума.
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas tokom razgovora sa ambasadorom Danske u BiH Ageom Sandalom Molerom da se Srpska dosljedno zalaže za striktnu primjenu Ustava, očuvanje svoje ustavne pozicije i poštovanje slova Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Karan je na sastanku u Banjaluci upoznao ambasadora Molera sa aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH, kao i sa zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Predsjednik Srpske izrazio je punu opredijeljenost institucija Srpske ka dijalogu, istakavši da su one konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti, prenosi Srna

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Tagovi :

Siniša Karan

Age Sandal Moler

Sastanak

Republika Srpska

Ustav Republike Srpske

Komentari (16)

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