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Minić: Nadležni da utvrde na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 10:16

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15
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zatražio je od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je moguće da Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Ilidžom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor.

Minić je naglasio da je ta informacija uznemirujuća.

"Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda", objavio je Minić na Iksu.

Dvanaestogodišnji Slobodan ubijen je u Kamenici kod Zvornika kada se vratio po psa nakon što je sa roditeljima izbjegao iz sela, a njegovo tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice.

Masovnu grobnicu pronašli su i otkopali pripadnici Vojne policije iz Milića, a identifikacija je obavljena u Vatrogasnom domu u Zvorniku.

Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidljive povrede glave.

Tijelo je identifikovano DNK analizom. Nakon toga je sahranjen u Drinjači.

Za svirepo ubistvo dječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina

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Savo Minić

Elfeta Veseli

svirepo ubistvo

Ilidža

Osuđena žena

istraga

Slobodan Stojanović

Komentari (15)

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.

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