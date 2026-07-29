Minić: Nadležni da utvrde na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zatražio je od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je moguće da Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Ilidžom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor.

Minić je naglasio da je ta informacija uznemirujuća.

"Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda", objavio je Minić na Iksu.

Dvanaestogodišnji Slobodan ubijen je u Kamenici kod Zvornika kada se vratio po psa nakon što je sa roditeljima izbjegao iz sela, a njegovo tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice.

Uznemirujuća je informacija da se Elfeta Veseli, osuđena za monstruozno ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Ilidžom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor.

Tražim od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na… — Savo Minić (@minic_savo) July 29, 2026

Masovnu grobnicu pronašli su i otkopali pripadnici Vojne policije iz Milića, a identifikacija je obavljena u Vatrogasnom domu u Zvorniku.

Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidljive povrede glave.

Tijelo je identifikovano DNK analizom. Nakon toga je sahranjen u Drinjači.

Za svirepo ubistvo dječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina