Pripadnici PU Bijeljina u dvodnevnoj akciji davanja krvi

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina organizuju dvodnevnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, za koju se prijavilo više od 60 policijskih službenika, kako bi se povećale zalihe ove dragocjene tečnosti u ljetnim mjesecima.

Portparol Policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić istakla je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske tradicionalno svake godine organizuje ovu akciju tokom jula i avgusta, kada su potrebe za krvlju veće, a zalihe manje.

Akcija se održava danas i sutra, 29. i 30. jula, u Službi za transfuzijsku medicinu Bijeljina.

"Ponosni smo zbog mladih policajaca koji stupaju u službu i rado se odazivaju ovakvim pozivima i mimo organizovanih akcija", rekla je Marićeva i naglasila da se broj davalaca krvi među bijeljinskim policajcima iz godine u godinu povećava.

Ovim činom policijski službenici, ističe ona, pokazuju humani aspekt svoje profesije.

Doktor Dragana Jurošević iz Službe transfuzijsku medicinu zahvalila je pripadnicima PU Bijeljina, naglasivši da im julska akcija izuzetno znači, jer je zbog sezone godišnjih odmora broj dobrovoljnih davalaca smanjen.

"Ova akcija će pomoći da se popune zalihe i prevaziđe potencijalna nestašica krvi u periodu do septembra. Trenutno stanje zaliha krvi je solidno, ali je neophodan kontinuiran priliv davalaca, jer se neželjene situacije ne mogu unaprijed predvidjeti", rekla je novinarima Juroševićeva.

Ona je dodala da su dovoljne količine krvi neophodne za redovno funkcionisanje bijeljinske bolnice, što uključuje pacijente na hroničnom programu transfuzije, ali i za hitne slučajeve poput saobraćajnih nezgoda i drugih nepredviđenih komplikacija, prenosi Srna.