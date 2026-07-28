Budimir: Pripadnici MUP-a Srpske među najmasovnijim davaocima krvi

Autor:ATV redakcija
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MUP Republike Srpske organizuje od 27. do 31. jula 2026. godine, širom Republike Srpske, akciju dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj učestvuje 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije.
Policijske službenike Policijske uprave Trebinje koji su se danas odazvali ovoj akciji obišli su u Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.
"Pripadnici MUP-a Republike Srpske danas će dobrovoljno davati krv. To je jedna humana akcija koju MUP sprovodi s vremena na vrijeme, prema potrebama transfuzija. Mislim da smo mi najmasovniji davaoci, koji redovno dolaze i daju krv. Mislim da će krv darivati 476 prijavljenih pripadnika MUP-a, koji su u stalnom radnom odnosu, kao i oko stotinjak kadeta. U svakom slučaju to je jedna od aktivnosti koju danas provodimo. Mislim da su nam i Zavod za transfuziju u Banjaluci i drugi regionalni centri jako zahvalni zbog toga i mi ćemo nastaviti da radimo ovu akciju ubuduće", rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.
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