Budimir: Pripadnici MUP-a Srpske među najmasovnijim davaocima krvi

Policijske službenike Policijske uprave Trebinje koji su se danas odazvali ovoj akciji obišli su u Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević.

"Pripadnici MUP-a Republike Srpske danas će dobrovoljno davati krv. To je jedna humana akcija koju MUP sprovodi s vremena na vrijeme, prema potrebama transfuzija. Mislim da smo mi najmasovniji davaoci, koji redovno dolaze i daju krv. Mislim da će krv darivati 476 prijavljenih pripadnika MUP-a, koji su u stalnom radnom odnosu, kao i oko stotinjak kadeta. U svakom slučaju to je jedna od aktivnosti koju danas provodimo. Mislim da su nam i Zavod za transfuziju u Banjaluci i drugi regionalni centri jako zahvalni zbog toga i mi ćemo nastaviti da radimo ovu akciju ubuduće", rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.