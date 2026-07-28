Srpska u najvećem ciklusu izgradnje auto-puteva: U planu nove stotine kilometara

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska se nalazi u najvećem infrastrukturnom ciklusu izgradnje auto-puteva. U narednom periodu planirani su neki od najznačajnijih projekata.
O aktuelnim projektima, koji se očekuju u budućnosti kao i izdvajanjima za njihovu realizaciju govorio je za ATV v.d. direktora „Autoputeva Republike Srpske“, Radovan Višković.
„Investicioni ciklus, kada je u pitanju izgradnja auto-puteva u ovom momentu sa PDV-om je negdje oko 2,5 milijardi KM. Najznačajniji projekti, koji su u fazi realizacije su auto-put od Banjaluke do Prijedora, koji je sada u poodmakloj fazi gradnje. Zatim Rača-Bijeljina, koji je blizu 60 odsto odrađenih radova. Nakon toga imamo od Bijeljine prema Brčkom, od Vukosavlja do Brčkog. Tu je i obilaznica oko Doboja i ovdje se radi o projektima, koji su ugovoreni i idu svojom neometanom dinamikom“, rekao je Višković.
Kada je riječ o izgradnji ovako važnih infrastrukturnih projekata, a koje je Višković prethodno naveo, on poručuje da i pored želje da se isti što u kraćem roku realizuju, za njih je potrebno vrijeme, pa čak i do 3 ili 4 godine jer je neophodno ispoštovati sve zakonske procedure i zatim ući u odgovoran rad kako bi projekat bio na visokom nivou i koristio svim građanima Republike Srpske.
„Možemo očekivati i da u narednom periodu ostvarimo onaj naš, ja bih rekao nacionalni, životni san, a to je da povežemo Banjaluku i Beograd auto-putem preko Republike Srpske. Da bismo u tome 100 procentno uspjeli, mi imamo još jednu nepokrivenu dionicu, što se tiče finansiranja, od Doboja do Vukosavlja, nekih 35 kilometara“, kazao je Višković i naglasio da su Autoputevi u poodmakloj fazi kada su pregovori za ovaj projekat u pitanju.
„U poodmaklim smo pregovorima sa Svjetskom bankom i mi očekujemo da negdje do kraja ove godine završimo finansijsku konstrukciju, koja bi bila negdje oko 500 miliona evra za tu dionicu i onda na taj način mi nemamo više ni jednu dionicu da kažem ne pokrivenu u tom smislu finansija, izbora izvođača, kako bismo ostvarili naš cilj“, rekao je Višković.
Višković je kazao kako ideja o povezivanju Banjaluke i Beograda je jednom naišla i na ismijavanje i kako kaže šikaniranje, ali su kroz rad i disciplinu danas nakon svega na korak do realizacije ovakvog projekta.
„Mi imamo sada projekte koje pripremamo za budućnost, obilaznica oko Banjaluke, i od da kažem Banjaluke i Krupe na Vrbasu pa prema Mrkonjić Gradu ili prema Mliništima. Imamo i jadransko jonsku magistralu, koja je evropski koridor i povezuje Trst i Solun i jednim dijelom prolazi kroz južni dio Srpske, Hercegovinu i to bi uticalo na putnu infrastrukturu u Hercegovini i povezalo je sa regijom i Srpskom i samim okruženjem“, rekao je Višković.
U toku je izrada idejnog rješenja, radi se projektni zadatak i u izboru je osam trasa, koje bi trebale proći kroz Republiku Srpsku, kako kaže Višković.
„Mi nismo htjeli da ovdje u Banjaluci mi određujemo koja je trasa najbolja za Hercegovinu, mi smo uključili i savez opština i gradova, odnosno načelnike i gradonačelnike i samog Trebinja da se i oni uključe i zajedno odlučimo koju od osam varijanti biramo i svi je prihvatamo, a mi ćemo se potop na to fokusirati. Imamo i američke investitore zainteresovane za tu trasu“, rekao je Višković.
Višković je naglasio da danas očekuje sastanak u resornom ministarstvu za izgradnju brze ceste od Bijeljine do Konjević polju.
„Mi danas kao javno preduzeće gazdujemo sa nekih 111 kilometara, a ove projekte koje sam pomenuo, oni su već u ovom momentu 120 kilometara bez ovih 35 kilometara od Doboja prema Vukosavlju i drugih projekata koje sam prethodno naveo, a ako bismo ih uključili onda možemo reći da u nekom narednom periodu Srpska bi imala tri puta veću kilometražu auto-puteva“, rekao je Višković.
Koridor 5 C, obilaznica oko Doboja je u fazi realizacije, spomenuo je Višković, te je naglasio da je jedina nepokrivena dionica Doboj-Vukosavlje od 35 kilometara ali se sa Svjetskom bankom radi i na realizaciji ovog projekta.
„O gradnji auto-puteva ne treba nekada suvišno trošiti riječi, već je potrebno sve slikovito predstaviti i na taj način približiti svim ljudima. Najbolji primjer su oni gradovi i opštine u Srpskoj, koji su dobili auto-puteve i ekonomski napravili pravi bum. To očekuje i sve ostale gradove, koji će u budućnosti dobiti tu privilegiju. Ako uzmete Laktaše, Gradišku, Doboj i druge, možete vidjeti da su sva ta mjesta u ekonomskom smislu napravila ekonomski iskorak“, rekao je Višković.
Višković je govorio i o TAG uređajima
„Ja apelujem na javnost da pokušamo ljude motivisati da kupe TAG uređaj i tako olakšaju prolazak na naplatnim rampama i sebi i nama jer ste i vi imali priliku vidjeti ovih dana da su zastupljene značajne gužve jer jedan značajan dio ljudi nema TAG, danas ih imamo 30% dok ostali idu na manuelnu naplatu. Bilo bi dobro da imamo obrnut procenat onih koji koriste tagove, odnosno 70 odsto korisnika“, kazao je Višković.
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