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Oglasilo tužilaštvo povodom slučaja Kristijana Golubovića nakon što je ubio psa

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 12:09

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Огласило тужилаштво поводом случаја Кристијана Голубовића након што је убио пса
Foto: Instagram

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je povodom medijskih natpisa da je višestruko osuđivan rijaliti učesnik Kristijan Golubović ubio psa, formiralo predmet i naložilo policiji prikupljanje obavještenja.

Iz tužilaštva su za Tanjug naveli da je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac.

Po pristizanju izvještaja, kako dodaju, biće donijeta odluka o daljem postupanju.

Beogradski mediji navode da je Golubovića supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.

Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић

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Pored toga, ona je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.

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Kristijan Golubović

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rijaliti

Kristijan Golubović ubija psa

Kristijan Golubović snimak

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