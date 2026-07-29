Oglasilo tužilaštvo povodom slučaja Kristijana Golubovića nakon što je ubio psa

Autor:ATV redakcija
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Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je povodom medijskih natpisa da je višestruko osuđivan rijaliti učesnik Kristijan Golubović ubio psa, formiralo predmet i naložilo policiji prikupljanje obavještenja.
Iz tužilaštva su za Tanjug naveli da je upućen zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnoj Policijskoj stanici Voždovac.
Po pristizanju izvještaja, kako dodaju, biće donijeta odluka o daljem postupanju.
Beogradski mediji navode da je Golubovića supruga prijavila za nasilje u porodici i mučenje psa, koji je, kako tvrdi, kasnije preminuo.
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Pored toga, ona je na društvenim mrežama objavila video snimak nasilja nad psom, koji je izazvao negativne reakcije u javnosti.
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