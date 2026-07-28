Srušio se kran na gradilištu, ima mrtvih i povrijeđenih

Na gradilištu u Bolničkom okrugu u Prištini dogodila se tragedija. Naime, jedna osoba je preminula od povreda zadobijenih usljed urušavanja dizalize.

Prvobitno je objavljeno da su u ovom incidentu povrijeđene dvije osobe, dok jedna od njih nije preživjela zadobijene povrede.

Slučaj je za portal Reporteri.net potvrdio portparol tzv. kosovske policije za region Prištine, Enis Pljana.

"U vezi sa ovim slučajem, obavještavamo vas da su dvije osobe zadobile tjelesne povrede i upućene su na ljekarsku pomoć. Usljed zadobijenih povreda, jedna od njih nije uspjela da preživi i preminula je. Njegovu smrt konstatovao je medicinski tim UKCK-a", izjavio je Pljana.

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On je naveo da su policijske jedinice izašle na lice mjesta i preduzele neophodne radnje, dok je pokrenuta istraga kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja.

"Trenutno su nadležne policijske jedinice, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započele istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja", dodao je Pljana.

(Telegraf.rs)