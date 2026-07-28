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Kritična hidrološka situacija, istorijski nizak vodostaj Dunava

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 17:18

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Критична хидролошка ситуација, историјски низак водостај Дунава
Foto: You Tube/AgroTV Srbija/screenshot

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić upozorio je danas da je hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava kritična i da je to pitanje cijelog državnog sistema, a ne jedne institucije.

Dačić, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, rekao je da očekuje da svako uradi svoj dio posla, da svi budu potpuno koordinisani i iskoriste sve raspoložive kapacitete da bi se posljedice nepovoljne hidrološke situacije svele na najmanju moguću mjeru, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

On je naredio da sve nadležne institucije nastave sa sprovođenjem svih raspoloživih mjera radi ublažavanja posljedica.

Štab je preporučio da javna preduzeća "Vode Vojvodine" i "Srbijavode", kao i druge nadležne instucije, nastave sa preduzimanjem mjera radi obezbjeđivanja funkcionisanja hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i stabilnog vodosnabdijevanja korisnika tog sistema.

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Najavljeno je da će nadležne institucije nastaviti sa pojačanim praćenjem uticaja niskih vodostaja na energetski sistem, plovidbu i hidrološke prilike da bi blagovremeno preduzimale mjere u skladu sa razvojem situacije.

Sjednici štaba prisustvovali su ministri u Vladi Srbije, direktori javnih preduzeća i predstavnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

(Srna)

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Tagovi :

Dunav

Ivica Dačić

vodostaj

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