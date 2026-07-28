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Otkazi u američkoj kompaniji: Visa otpušta 2.600 radnika

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 18:12

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Раван приказ разних кредитних и дебитних картица различитих банака.
Foto: DΛVΞ GΛRCIΛ/Pexels

U okviru reorganizacije poslovanja, američka kompanija za digitalna plaćanja - Visa, najavila je da će otpustiti oko 2.600 radnika.

Smanjenje broja zaposlenih prvenstveno će obuhvatiti timove zadužene za tehnologiju i razvoj proizvoda, prenosi Rojters uz napomenu da je sličan potez ranije povukao glavni konkurent Masterkard.

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Izvršni direktor kompanije Rajan MekInerni naveo je u internom dopisu zaposlenima da Visa želi da dodatno unaprijedi efikasnost kako bi više sredstava usmjerila ka oblastima sa najvećim potencijalom za rast.

On je dodao da vještačka inteligencija ubrzava promjene u načinu rada kompanije i doprinosi automatizaciji pojedinih procesa, naglasivši da to nije jedini razlog za smanjenje broja zaposlenih.

(Srna)

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Amerika

Kompanija

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