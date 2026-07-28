Puhovac: Pratimo eventualne pokušaje zloupotrebe u vezi sa cijenom nafte

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je Srni da građani mogu biti sigurni da institucije Srpske pažljivo prate situaciju i da će svaki eventualni pokušaj zloupotrebe ili nepravilnosti u formiranju cijena nafte biti predmet kontrole nadležnih organa.

On je naveo da kretanja na globalnom nivou neminovno imaju uticaj i na domaće tržište, odnosno na kretanje cijena goriva u Republici Srpskoj.

"Svjedoci smo trenutne nestabilnosti na globalnom nivou, a posebno složenih prilika na Bliskom istoku, koje se direktno odražavaju na svjetsko tržište energenata, prije svega nafte i naftnih derivata", rekao je Puhovac.

On je istakao da Ministarstvo kontinuirano prati stanje na tržištu i u stalnoj je komunikaciji kako sa privrednim subjektima koji se bave prometom naftnih derivata, tako i sa nadležnim inspekcijskim organima.

"Ono što je posebno važno naglasiti jeste da je snabdjevenost tržišta Srpske uredna i stabilna i da u ovom trenutku ne postoji opasnost od nestašice nafte i naftnih derivata", poručio je Puhovac.

On je podsjetio i da je Vlada Republike Srpske ograničila marže na naftne derivate, a nadležne inspekcije redovno kontrolišu primjenu tih mjera.

"Uz ograničenje marže, želim da podsjetim da je Vlada još u aprilu donijela odluku o podršci građanima i privredi kroz mjeru povrata od 0,10 KM po litru kupljenog goriva. Ova mjera je osmišljena tako da bude jednostavna, dostupna i bez ikakvih dodatnih administrativnih opterećenja za naše građane i privredu", napomenuo je Puhovac.

Pravo na povrat građani i privredni subjekti, dodao je, mogu ostvariti na više od 280 prodajnih mjesta širom Republike Srpske, kod privrednih subjekata koji su uključeni u realizaciju ove aktivnosti.

"Često u javnosti možemo čuti pogrešne informacije da je za ostvarenje povrata potrebno proći komplikovane procedure, pa još jednom želim da naglasim da nema dodatnih zahtjeva, prijava, niti komplikovanih procedura. Sve je vrlo jednostavno i prilikom kupovine goriva iznos povrata se odmah obračunava i umanjuje na fiskalnom računu i pozivam sve građane i privredne subjekte da iskoriste ovu mogućnost", naglasio je Puhovac.

On je rekao da je cilj ove mjere da se, u uslovima izraženih globalnih poremećaja, konkretnim mjerama ublaže njihove posljedice i pruži direktnu podršku građanima i privredi.

"Ministarstvo trgovine i turizma će i u narednom periodu nastaviti da, zajedno sa ostalim nadležnim institucijama, pažljivo prati sva kretanja na tržištu i predlaže Vladi Republike Srpske mjere koje će doprinijeti očuvanju stabilnosti tržišta, urednom snabdijevanju i zaštiti životnog standarda naših građana", zaključio je Puhovac, prenosi Srna