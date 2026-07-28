Na Elbrusu pronađena i Macika, planinarska mačka Alme i Denisa

Mačka Macika, koja je godinama bila neizostavan dio planinarskih avantura Alme i Denisa Okanovića, pronađena je zajedno s njima na planini Elbrus. Nažalost, i ona je stradala u tragediji koja je odnijela živote pet bh. planinara.

Ova priča posebno je značajna onima koji su Almu i Denisa znali s Macikom jer je ona bila dio porodice, a ne samo ljubimac.

Priča o Maciki počela je prije mnogo godina, kada su Alma i Denis odlučili udomiti malu mačku koja će ubrzo postati njihov nerazdvojni saputnik. Umjesto života između četiri zida, pružili su joj priliku da upozna planine, šume i vrhove, a Macika je iz izleta u izlet pokazivala da je pravi planinar. Osvojila je i vrhove iznad 3.000 metara nadmorske visine.

Zajedno su obišli gotovo sve značajnije planinske vrhove Bosne i Hercegovine i regije, a njihova putovanja vodila su ih i širom Evrope. Na fotografijama koje su dijelili na društvenim mrežama, Macika je često bila u prvom planu, na ramenima svojih vlasnika, u planinarskom ruksaku ili ponosno pozirajući na osvojenim vrhovima.

Njihova Fejsbuk zajednica "Trio Fantastiko" upravo je zbog tog nesvakidašnjeg prijateljstva okupljala hiljade ljudi koji su s oduševljenjem pratili svaku novu avanturu ovog trojca.

Posljednje fotografije objavljene prije tragedije prikazivale su Maciku tokom aklimatizacije na Elbrusu, gd‌je je, kao i mnogo puta ranije, bila uz svoje ljude.

Spasilačke ekipe pronašle su Maciku zajedno s Almom i Denisom Okanovićem, u ruksaku. Do posljednjeg trenutka ostala je uz one koji su je udomili i pružili joj život ispunjen ljubavlju, prirodom i avanturama kakve rijetko koja životinja doživi.

Njena priča danas ostaje simbol neraskidive povezanosti čovjeka i životinje, ali i tužan podsjetnik na tragediju koja je na Elbrusu ugasila živote ljudi koji su planine voljeli više od svega.

Iako su pojedini ruski mediji objavili da Macika nije pronađena, izvori portala Klix.ba su potvrdili da je ona pronađena i ukopana te tako s poštovanjem ispraćena, baš onako kako bi to uradili Denis i Alma.