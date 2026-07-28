Braća Tejt ostaju u pritvoru: Sud odlučuje da li će biti izručeni Velikoj Britaniji

Influenseri Endru i Tristan Tejt ostaće u zatvoru najmanje još dvije nedjelje, dok se čeka novo ročište u okviru borbe protiv izručenja Velikoj Britaniji.

U tom zemlji su braća optužena za silovanje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, saopštila je u ponedjeljak savezna sutkinja.

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Sudija za prekršaje Loren Luis zakazala je ročište za 13. avgust, na kojem će biti odlučeno da li braća Tejt treba da ostanu u pritvoru ili će biti pušteni na slobodu tokom procesa izručenja koji bi mogao da traje mjesecima, navodi NBC njuz.

Oni u ponedjeljak nisu bili prisutni na sudu niti je bilo potrebno da prisustvuju, a u pritvoru se nalaze od hapšenja 18. jula, nakon što su se dva dana kasnije kratko pojavili pred sudom.

Braća Tejt promovišu bogatstvo, dominaciju muškaraca i mizoginiju putem svog uticajnog prisustva na društvenim mrežama i spadaju među najkontroverznije internet ličnosti na svijetu.

Bivši profesionalni kik-bokseri, koji imaju američko i britansko državljanstvo, imaju milione pratilaca i otvoreno podržavaju američkog predsjednika Donalda Trampa.

Bijela kuća je saopštila da braća ne treba da očekuju pomoć predsjednika.

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Na pitanje u četvrtak da li će administracija intervenisati u procesu izručenja, portparolka Bele kuće Karolin Livit je to odlučno odbacila.

Advokat braće Tejt, Džozef Mekbrajd, rekao je nakon prošlonedjeljnog ročišta da bi braća trebalo da ostanu u SAD.

"Naravno da se protivimo izručenju, jer su Endru i Tristan nevini. Nikada nisu uradili ništa pogrešno. Ne bi trebalo da budu izručeni zbog zločina koje nisu počinili", rekao je Mekbrajd.

On je tvrdio da je pokušaj izručenja politički motivisan i sugerisao da je slučaj povezan sa odlukom bivšeg britanskog premijera Kira Starmera da podnese ostavku, ali nije pružio nikakve detalje koji bi to potkrijepili.

Britanski tužioci naveli su da se nove optužbe odnose na četiri nove žrtve i da su podignute nakon što su vlasti dobile dokaze od policije iz Bedfordšira, na jugoistoku Engleske.

Navodi se odnose na period od 2010. do 2017. godine, a uključuju optužbe za silovanje, napad, trgovinu ljudima i krivična djela povezana sa "neprimjerenim slikama djeteta i ekstremnom pornografijom".

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Mekbrajd je rekao da nijedna od najnovijih osoba koje su podnijele optužbe nije javno identifikovana.

Braća su već optužena u Velikoj Britaniji za silovanje, nanošenje tjelesnih povreda, trgovinu ljudima i kontrolisanje prostitucije radi ostvarivanja finansijske koristi, a te optužbe odnose se na tri druge osobe i period od 2012. do 2015. godine.

Nove optužbe predstavljaju najnovije poglavlje u dugotrajnoj međunarodnoj pravnoj borbi koja uključuje braću Endrua i Tristana Tejta i koja se odvija u SAD, Velikoj Britaniji i Rumuniji.

Braća su više puta negirala sve optužbe

Braća su se preselila u Rumuniju 2016. godine, a uhapšena su tamo 2022. pod optužbama da su učestvovala u organizovanju šema za namamljivanje žena radi seksualne eksploatacije.

Oni su negirali te optužbe, a rumunski slučaj nije napredovao zbog pravnih i proceduralnih problema.

Ograničenja putovanja ukinuta su prošle godine, nakon čega su otputovali na Floridu.

Endru Tejt (39) postao je poznat prije desetak godina kada je učestvovao u britanskom rijaliti programu "Veliki brat".

Izbačen je iz emisije nakon pojavljivanja snimka na kojem se navodno vidi kako napada ženu.

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On je na platformi Iks (X) prikupio više od 10 miliona pratilaca, ali je uklonjen sa drugih platformi, uključujući Jutjub, TikTok i Instagram, zbog kršenja pravila o govoru mržnje.

Izazvao je široku osudu izjavama poput one da žene koje su seksualno napadnute snose dio odgovornosti za napade, kao i objavljivanjem uznemirujućih opisa načina na koje bi mogao da napadne žene.

Braća Tejt su dosljedno negirala optužbe za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima, tvrdeći da su njihove nasilne i mizogine izjave izvučene iz konteksta ili da su bile izrečene u šali.

(Telegraf.rs)