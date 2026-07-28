OO SNSD Kotor Varoš traži hitno rješavanje zemljišta: Djeca ne smiju da čekaju

Opštinski odbor SNSD-a Kotor Varoš pozvao je lokalne vlasti da po hitnom postupku riješe višegodišnji problem dod‌jele zemljišta za izgradnju objekta namijenjenog d‌jeci koja koriste usluge udruženja "Kuća radosti".

Iz ove stranke navode da se "Kuća radosti" od osnivanja suočava sa problemom nedostatka adekvatnog prostora za rad, te da postojeće prostorije ne zadovoljavaju potrebe velikog broja korisnika.

Podsjećaju da je predsjednik Republike Srpske, na zahtjev ovog udruženja, ranije odobrio finansijsku pomoć za početak izgradnje objekta, ali da ni nakon više od četiri godine nije riješeno pitanje lokacije na kojoj bi objekat bio izgrađen.

Ističu da je tokom prethodnog perioda bilo više prijedloga za rješavanje ovog pitanja, među kojima su dod‌jela zemljišta u blizini Srednjoškolskog centra, kao i izdvajanje dijela parcele u okviru Doma zdravlja, što, prema njihovom mišljenju, predstavlja realno rješenje.

Međutim, tvrde da nijedna od tih inicijativa nije realizovana.

Opštinski odbor SNSD Kotor Varoš zato zahtijeva da se pitanje dod‌jele zemljišta uvrsti na dnevni red naredne sjednice Skupštine opštine i riješi po hitnom postupku.

"D‌jeca ne treba i ne smiju da čekaju", poručili su iz ove stranke.

Dodaju da, ukoliko lokalne vlasti ne pokrenu rješavanje ovog pitanja, smatraju da d‌jeca koja koriste usluge "Kuće radosti" ne smiju biti predmet političkih nesuglasica.

"Mi ćemo, kao ljudi, pomoći u svemu što bude potrebno da se ova inicijativa realizuje i da ta d‌jeca dobiju najbolje moguće uslove za dalji rad i boravak u novom objektu", navodi se u saopštenju SNSD-a Kotor Varoš.