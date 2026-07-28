Logo

OO SNSD Kotor Varoš traži hitno rješavanje zemljišta: Djeca ne smiju da čekaju

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:52

Komentari:

0
Центар за породицу Кућа радости
Foto: Naš Kotor Varoš, naša priča

Opštinski odbor SNSD-a Kotor Varoš pozvao je lokalne vlasti da po hitnom postupku riješe višegodišnji problem dod‌jele zemljišta za izgradnju objekta namijenjenog d‌jeci koja koriste usluge udruženja "Kuća radosti".

Iz ove stranke navode da se "Kuća radosti" od osnivanja suočava sa problemom nedostatka adekvatnog prostora za rad, te da postojeće prostorije ne zadovoljavaju potrebe velikog broja korisnika.

Podsjećaju da je predsjednik Republike Srpske, na zahtjev ovog udruženja, ranije odobrio finansijsku pomoć za početak izgradnje objekta, ali da ni nakon više od četiri godine nije riješeno pitanje lokacije na kojoj bi objekat bio izgrađen.

Ističu da je tokom prethodnog perioda bilo više prijedloga za rješavanje ovog pitanja, među kojima su dod‌jela zemljišta u blizini Srednjoškolskog centra, kao i izdvajanje dijela parcele u okviru Doma zdravlja, što, prema njihovom mišljenju, predstavlja realno rješenje.

Međutim, tvrde da nijedna od tih inicijativa nije realizovana.

Opštinski odbor SNSD Kotor Varoš zato zahtijeva da se pitanje dod‌jele zemljišta uvrsti na dnevni red naredne sjednice Skupštine opštine i riješi po hitnom postupku.

"D‌jeca ne treba i ne smiju da čekaju", poručili su iz ove stranke.

Dodaju da, ukoliko lokalne vlasti ne pokrenu rješavanje ovog pitanja, smatraju da d‌jeca koja koriste usluge "Kuće radosti" ne smiju biti predmet političkih nesuglasica.

"Mi ćemo, kao ljudi, pomoći u svemu što bude potrebno da se ova inicijativa realizuje i da ta d‌jeca dobiju najbolje moguće uslove za dalji rad i boravak u novom objektu", navodi se u saopštenju SNSD-a Kotor Varoš.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kotor Varoš

SNSD

Zemljište

Djeca

OO SNSD Kotor Varoš

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цивилна заштита упутила апел грађанима

Gradovi i opštine

Civilna zaštita uputila apel građanima

1 h

0
Љубиша Ћосић на Палма отварање кружног тока

Gradovi i opštine

"Izgradnja kružne raskrsnice na Palama, početak rekonstrukcije kompletne dionice puta"

1 h

0
Пале отварање кружног тока 28.7.2026

Gradovi i opštine

Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

2 h

1
Пале руководство Српске

Gradovi i opštine

Rukovodstvo Srpske u Palama, puštanje u saobraćaj kružne raskrsnice vrijedne milion KM

3 h

0

  • Najnovije

16

27

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

16

22

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

16

22

Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

16

21

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

16

21

Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima