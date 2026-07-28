Rukovodstvo Srpske u Palama, puštanje u saobraćaj kružne raskrsnice vrijedne milion KM

Rukovodstvo Republike Srpske stiglo je na Pale gdje će svečano otvoriti novoizgrađeni kružni tok, vrijedan gotovo milion KM, za koji su sredstva izdvojili Gradska uprava Istočno Sarajevo i Vlada Srpske.

Na Pale su došli predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, narodni poslanik Aco Stanišić, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Svečanosti prisustvuje i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, kao i rukovodstvo opštine Pale.

Kružni tok je izgrađen na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice Nikole Tesle, a vrijednost projekta je 997.000 KM sa PDV-om i njime će biti unaprijeđena bezbjednost saobraćaja i trajno rasterećeno jedno od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedila je Gradska uprava, a preostali iznos Vlada Republike Srpske, prenosi Srna.