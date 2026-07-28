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Rukovodstvo Srpske u Palama, puštanje u saobraćaj kružne raskrsnice vrijedne milion KM

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 13:23

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Пале руководство Српске
Foto: Srna

Rukovodstvo Republike Srpske stiglo je na Pale gdje će svečano otvoriti novoizgrađeni kružni tok, vrijedan gotovo milion KM, za koji su sredstva izdvojili Gradska uprava Istočno Sarajevo i Vlada Srpske.

Na Pale su došli predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, narodni poslanik Aco Stanišić, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Svečanosti prisustvuje i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, kao i rukovodstvo opštine Pale.

Kružni tok je izgrađen na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice Nikole Tesle, a vrijednost projekta je 997.000 KM sa PDV-om i njime će biti unaprijeđena bezbjednost saobraćaja i trajno rasterećeno jedno od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini.

Za izgradnju kružne raskrsnice dvije trećine sredstava obezbijedila je Gradska uprava, a preostali iznos Vlada Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pale

kružna raskrsnica

Vlada Republike Srpske

Milorad Dodik

Republika Srpska

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