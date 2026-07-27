Zavait veliko gradilište: Asfaltira se put i grade crkva i upravna zgrada Parka prirode

Fočanska mjesna zajednica Zavait trenutno je veliko gradilište - u toku je adaptacija bivše škole u upravnu zgradu Parka prirode "Tara", u završnoj fazi je gradnja pravoslavne crkve, a počelo je i asfaltiranje regionalnog puta.

Radovi se finansiraju iz gradskog i republičkog budžeta, a i mještani i Gradska uprava vjeruju da je ovo novi početak za ovaj dugo vremena zapostavljeni kraj.

Za prvu fazu adaptacije zgrade škole u upravnu zgradu Parka prirode Tara, Gradska uprava izdvojila je 120 hiljada maraka. Istovremeno, sredstvima koja su obezbijedile nadležne republičke institucije, asfaltira se pet kilometara puta od Zavaita prema Foči i uređuje plato sa sportskim igralištem u centru sela.

Mještanin Zavaita Slaviša Baucalo kao stolarski majstor predvodi radove na rekonstrukciji krova nekadašnje škole.

"Presrećan sam, jer sam u ovo školu išao od prvog do osmog razreda, a sada sam doživio da je kao majstor obnavljam. Očekujemo kraj radova za 15 dana", kaže Baucalo.

Područje mjesne zajednice Zavait naseljava tridesetak domaćinstava, a ljeti ih bude oko stotinu, priča predsjednik Savjeta mjesne zajednice Vukola Sekulović. Radovi koji su u toku, ističe Sekulović, izmijeniće sliku Zavaita, prije svega u turističkom smislu.

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"Ovo je prvi put da možemo reći da smo zadovoljni i da se krenulo u jednoj pozitivnoj energiji. U selu se prave i vikendice, prave se i obnavljaju kuće, na svojoj očevini i đedovini obnavljaju ih unuci i sinovi, a ima ih i koji traže da kupe", navodi Sekulović.

Gradnja Crkve Svete Nedjelje u Zavaitu počela je na jesen 2023. godine, a u ovoj godini završeno je njeno pokrivanje. Crkva se gradi prilozima vjernika i uz pomoć Gradske uprave, a u pomoć su priskočile i republičke institucije, koje su za završetak radova obezbijedile 200 hiljada maraka.

Paroh Miloš Janjić kaže da narednih dana predstoji unutrašnje malterisanje, postavljanje stolarije, a zatim i vanjske fasade, te uređenje porte.

"Očekujemo do 15. septembra da će crkva u potpunosti biti završena. U septembru 2023. njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizoistom je proročkim riječima istakao da kada se crkva sazida, uradiće se i put, obnoviće se i škola, čemu danas svjedočimo", rekao je Janjić.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović ističe da je ovo istorijski trenutak za Zavait, Meštrevac i Čelebiće i da se ovim radovima ostvaruje zamisao o zaživljavanju Parka prirode „Tara“, koji će dosta toga promijeniti u ovom dugo vremena zapostavljenom području.

"Doveli smo vodu za crkvu, kompletan ovaj plato biće asfaltiran i u budućem periodu zgradu bivše škole ćemo potpuno rekonstruisati, a za potrebe razvoja turizma, probićemo puteve prema kanjonu rijeke Tare da bismo ovim vrijednim domaćinima omogućili da se bave turizmom. Grad će razmotriti mogućnosti da osmisli javni poziv za domaćinstva koja žele da obnove svoja ognjišta i da se bave turizmom na ovom platou", rekao je Vukadinović, koji je danas obišao radove.

Prema njegovim riječima, pored Gradske uprave i republičkih institucija, veliku podršku i pomoć oživljavanju Zavaita pružio je i predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović, koji je porijeklom iz tog kraja, prenosi Radio Foča.