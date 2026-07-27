Položeni vijenci na Spomen-kosturnicu: Sokolac obilježio Dan ustanka

Potomci i poštovaoci djela boraca Narodnooslobodilačkog rata obilježili su danas na Sokocu 85 godina od Dana ustanka u borbi protiv fašizma, a tim povodom položeni su vijenci na Spomen-kosturnicu u Parku boraca Romanije na Sokocu.

Predsjednik Opštinskog odbora SUBNOR-a Sokolac Milivoje Janković izjavio je da se 27. jul obilježava njegujući tradiciju Narodnooslobodilačke borbe i sjećanja na civilne i vojne žrtve.

Janković je rekao da je Romanija, pored Krajine, Like, Korduna, Crne Gore i Srbije, bila jedno od područja na kojima su ustanci najsnažnije buktali na srpskim teritorijama.

"Romanijski partizanski odred postepeno je jačao sa 41 na čak 3.600 boraca, ali je imao 1.150 poginulih boraca. Romanija je imala i više od 5.500 civilnih žrtava, a još kada dodamo i oko 6.000 žrtava na području Starog Broda kod Višegrada, vidimo kolika je bila uloga Romanije u Drugom svjetskom ratu", izjavio je Janković.

Načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević naveo je da se danas obilježava sjećanje na početak borbe protiv zla koje se, nažalost, i danas nameće kao neki sistem vrijednosti sa Zapada.

"Opet se oživljavaju duhovi nacizma i nacističkih okupljanja i tih ideja pokoravanja Evrope. Podjela na dva pokreta, partizane i četnike, u to vrijeme bila je nametnuta ideja od onih koji su htjeli da oslabe srpski korpus koji je bio formiran protiv sila koje se nastupale u to vrijeme na ovim prostorima", izjavio je Bašević i napomenuo da je Romanija iznjedrila 22 narodna heroja.

Bašević je istakao da, iako su centri moći sa Zapada opet probudili svoje nacističke ideje i pokušavaju da podijele narod, Srbi iz ovoga treba da izvuku poruku - da ostanu okupljeni jer je to jedina šansa da se srpski narod izbori sa svim izazovima koji mu se vijekovima nameću, prenosi Srna

"Opstali smo i živimo u državi koju smo, nažalost, krvlju platili po ko zna koji put. Ali, treba da izvučemo poruku da samo jedinstveni možemo da izdržimo sve izazove", poručio je Bašević.

Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Milan Jolović smatra da je potrebno razvijati svijest kod mladih da je u 20. vijeku najveća tekovina srpskog naroda bila borba protiv fašizma i nacizama.

"Važno je da naši omladinci znaju zbog čega mi obilježavamo ovaj dan. Treba razvijati svijest kod mladih da se ovaj dan mora masovnije obilježavati", izjavio je Jolović.