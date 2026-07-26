Semberija sve češći izbor turista

Omiljena turistička destinacija u Republici Srpskoj epitet je koji nerijetko prati Bijeljinu. Najbliži grad preko granice, sa brojnim turističkim atrakcijama, jedan je od onih koje rado preporučuju oni koji su bar jednom posjetili Semberiju. Na svoj grad ponosni su i Semberci.

„Naša je Bijeljina i Semberija lijepa, sve nam je lijepo, iskreno rečeno imaju sve da vide, sve što požele imaju da vide. U Semberiji je sve lijepo, Nije što je moja Semberija i što sam rođena Semberka, ali to je to“.

„Bijeljina se promijenila 100% u odnosu na četrdeset godina ranije kada sam ja otišao 1992. Prelijep grad, za turiste nema šta nema da vide, počev od parka koji je prelijep, etno sela, sve je super, ja nemam nikakvih primjedbi“.

„Ja dolazim ovdje jer sam iz Bijeljine pa dolazim roditeljima u posjetu. Najčešće je to razlog, ali ako neko sa strane gleda u Bijeljini se može vidjeti štošta, od etno sela pa na ovamo. Ne mog tačno da kažem jer nisam često pa da znam šta se dešava, ali ono što mogu reći da uvijek kad dođem da je nešto više, bolje i ljepše, pa eto...raduje me kad god vidim da ima nekoga još u Bijeljini“, kažu građani.

Brojni manastiri, crkve i drugi vjerski objekti, bogata gastro ponuda, lokacije za odmor i uživanje u prirodi, mapirali su Bijeljinu kao jednu od destinacija koju u Republici Srpskoj nikako ne smijete zaobići.

Od početka godine do danas brojni su turisti koji su posjetili Bijeljinu. Turističke organizacije iz drugih zemalja, učenici, studenti, penzioneri organizovano su boravili u Bijeljini.

„Uspijevamo da održimo taj neki kontinuitet što se tiče posljednjih nekoliko godina otkako smo imali taj baš značajan porast dolaska turista pa se nastavio da kažem i u godinama koje su usliedile poslije.Ljeto je period kada nama i dolazi najviše turista naročito u sklopu obilježavanja Pantelina, odnosno manifestacije Pantelinski dani, tradicionalna manifestacija, a naročito su za to zainteresovani naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu", rekla je Dragana Dimić, Turistička organizacija Bijeljina.

Savska regata, brojni koncerti, turističke ture u znak obilježavanja 580 godina od prvog pominjanja Bijeljine u pisanim dokumentima, tematske večeri samo su dio programa osmišljenog za slavu grada koji će takođe privući brojne posjetioce u Semberiju.