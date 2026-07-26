Obilježeni Dan i krsna slava opštine Čelinac

Opština Čelinac obilježila je danas Dan i krsnu slavu – Sabor Svetog arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca čelinačkog kraja u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

U Hramu Svetog arhangela Gavrila služena je liturgija, nakon koje je obavljen slavski obred i litija.

Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje, u saradnji sa institucijama, ide putem razvoja.

On je ukazao na važnost duhovnog aspekta današnje proslave krsne slave - Sabora Svetog arhangela Gavrila.

"Danas odajemo i počast borcima Vojske Republike Srpske poginulim za odbranu Srpske", rekao je Gligorić.

On je dodao da proslavi krsne slave i Dana opštine prisusutvuju i gosti iz bratskih opština iz Srbije - Zvečan i Majdanpek.

U Čelincu je juče održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima.

Plakete, kao najveće opštinsko priznanje, uručene su direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću, preduzeću "Putevi Republike Srpske" i manastiru Stuplje.

Svečanoj sjednici prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, prenosi Srna.