Obilježeni Dan i krsna slava opštine Čelinac

Autor:ATV redakcija
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Opština Čelinac obilježila je danas Dan i krsnu slavu – Sabor Svetog arhangela Gavrila, a tim povodom služen je parastos za 220 poginulih boraca čelinačkog kraja u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
U Hramu Svetog arhangela Gavrila služena je liturgija, nakon koje je obavljen slavski obred i litija.
Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić istakao je da je ova lokalna zajednica lijepo mjesto za život koje, u saradnji sa institucijama, ide putem razvoja.
On je ukazao na važnost duhovnog aspekta današnje proslave krsne slave - Sabora Svetog arhangela Gavrila.
"Danas odajemo i počast borcima Vojske Republike Srpske poginulim za odbranu Srpske", rekao je Gligorić.
On je dodao da proslavi krsne slave i Dana opštine prisusutvuju i gosti iz bratskih opština iz Srbije - Zvečan i Majdanpek.
U Čelincu je juče održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima.
Plakete, kao najveće opštinsko priznanje, uručene su direktoru Memorijalnog centra Republike Srpske Denisu Bojiću, preduzeću "Putevi Republike Srpske" i manastiru Stuplje.
Svečanoj sjednici prisustvovali su premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, prenosi Srna.
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