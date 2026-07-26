"Obavještajne službe NATO-a preko influensera održavaju bošnjački mit o Srebrenici"

Obavještajne službe NATO-a putem poznatih ličnosti i influensera djeluju na mlade kako bi se održao bošnjački mit o tome što se dogodilo u Srebrenici, izjavio je Srni stručnjak za bezbjednost Anatolij Milovanović.

On je ukazao da su ove službe i tokom građanskog rata u BiH vodile najmasovniju specijalnu operaciju u Srebrenici 1995. godine koja traje i danas radi održavanja bošnjačkog mita.

S tim ciljem se, kaže, angažuje veliki broj visokopozicioniranih političara, intelektualaca, novinara, kriminalaca kojima je meta mlada populacija nezainteresovana za ovo pitanje, ali i "zvijezde" društvenih mreža.

"Zbog popularnosti među mlađim generacijama, influenseri predstavljaju idealnu priliku za nastavak širenja političkih manipulacija u toku psihološko-propagandnog rata koji traje nesmanjenim intenzitetom u vezi sa događajima koji se odnose na Srebrenicu", rekao je Milovanović.

Mlađa populacija, kaže, na taj način dobija informacije i poruke o "zlim" Srbima, dok se u takvim medijskim nastupima ne navode srpske civilne žrtve, ratni zarobljenici i popaljena sela.

On je naveo da se ova kategorija saradnika obavještajnih službi smatra "borcima za pravdu, mir i napredak BiH sa zadatkom da kriminalizuju Srbe sa stanovišta međunarodnog prava".

Milovanović je rekao da je sa ove vremenske distance svima jasno šta se desilo u Srebrenici 1995. godine i da su brojni eksperti iz oblasti pravne nauke i ugledni profesori objasnili šta je genocid, a šta ratni zločin.

"Revizija kao pravni institut u međunarodnom pravu je moguća, te usljed geopolitičkih promjena koje su već u toku, imamo nadu da je istina i pravda o ratnim dešavanjima u građanskom ratu, pa konkretno i u rejonu srednjeg Podrinja, dostižna", zaključio je Milovanović.