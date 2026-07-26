"Kijevski dron ubio četiri civila"

Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press via AP

Četiri civila u gradu Gorlovka u Donjeckoj Narodnoj Republici poginula su u ukrajinskom napadu dronom, rekao je gradonačelnik Ivan Prihodko.

"Napad se dogodio u naselju Nikitovski u Gorlovki. Vječno sjećanje nevinim žrtvama. Saučešće njihovim porodicama i prijateljima", rekao je Prihodko. On je ranije saopštio da je u ukrajinskom napadu povrijeđeno sedam civila.

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