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"Kijevski dron ubio četiri civila"

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 13:36

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На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.
Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press via AP

Četiri civila u gradu Gorlovka u Donjeckoj Narodnoj Republici poginula su u ukrajinskom napadu dronom, rekao je gradonačelnik Ivan Prihodko.

"Napad se dogodio u naselju Nikitovski u Gorlovki. Vječno sjećanje nevinim žrtvama. Saučešće njihovim porodicama i prijateljima", rekao je Prihodko.

On je ranije saopštio da je u ukrajinskom napadu povrijeđeno sedam civila.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

dron

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