"Kijevski dron ubio četiri civila"

Autor:ATV redakcija
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Četiri civila u gradu Gorlovka u Donjeckoj Narodnoj Republici poginula su u ukrajinskom napadu dronom, rekao je gradonačelnik Ivan Prihodko.
"Napad se dogodio u naselju Nikitovski u Gorlovki. Vječno sjećanje nevinim žrtvama. Saučešće njihovim porodicama i prijateljima", rekao je Prihodko.
On je ranije saopštio da je u ukrajinskom napadu povrijeđeno sedam civila.
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