Dobrint: Napad na učesnike gej parade strašan zločin

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint ocijenio je da je napad automobilom na učesnike gej parade u Berlinu strašan zločin i da će vlasti učiniti sve da ga brzo riješe.

"Učinićemo sve što je u našoj moći da se brzo riješi ovaj strašni zločin i okolnosti koje stoje iza njega i kaznimo počinioce", istakao je Dobrint.

Šef poslaničke grupe Zelenih Brita Haselman ocijenila je da je to bio "napad na cijelu zemlju, slobodnu i liberalnu ustavnu državu i sve što je definiše".

Policija u Berlinu izdala je potjernicu za Abdulom B, dvadesetjednogodišnjakom koji je osumnjičen da se sinoć automobilom zaletio u učesnike gej parade u blizini parka Tirgarten.

"Bild" je objavio njegovu sliku, a potjera za osumnjičenim je u toku.

U ovom napadu, jedna osoba je poginula, a prema posljednjim podacima 16 njih je povrijeđeno.

Portparol vatrogasne službe Dominik Prec izjavio je da su tri žrtve teže povrijeđene.

Policija je saopštila da je Abdul B. pripadnik islamističkih krugova u Berlinu i da je odranije poznat službama bezbjednosti, prenosi Srna.