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Ubijena dva operativca Hamasa

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 12:53

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Убијена два оперативца Хамаса
Foto: Tanjug/AP

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su eliminisale dva operativca Hamasa.

U saopštenju se navodi da je vojska ubila šefa odjeljenja u Hamasovom sjedištu za proizvodnju oružja Faresa el Masrija i teroristu Muhameda Abu Šakijana.

IDF navodi da su obje osobe ubijene u utorak, 21. jula, prenosi portal "Baha".

"Ubijeni su radili na planiranju napada na vojnike i civile u Izraelu", navodi se u saopštenju i dodaje da su oni eliminisani kako bi se "uklonila prijetnja", prenosi Srna

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Hamas

Izrael

Sukob

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