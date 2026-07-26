Ubijena dva operativca Hamasa

Autor:ATV redakcija
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Izraelske odbrambene snage saopštile su da su eliminisale dva operativca Hamasa.
U saopštenju se navodi da je vojska ubila šefa odjeljenja u Hamasovom sjedištu za proizvodnju oružja Faresa el Masrija i teroristu Muhameda Abu Šakijana.
IDF navodi da su obje osobe ubijene u utorak, 21. jula, prenosi portal "Baha".
"Ubijeni su radili na planiranju napada na vojnike i civile u Izraelu", navodi se u saopštenju i dodaje da su oni eliminisani kako bi se "uklonila prijetnja", prenosi Srna
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