Sutra hitna i redovna sjednica Doma naroda

Autor:ATV redakcija
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Dom naroda Parlamentarne skupštine održaće sutra hitnu sjednicu o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, nakon koje će biti održana i redovna.
Hitna sjednica, na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, zakazana je u 11.00 časova.
Po okončanju hitne, planirana je redovna sjednica ovog doma na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.
Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku EU, pred delegatima će se naći u drugom čitanju.
U drugom čitanju, na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.
Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu, kao koncept javnog djelovanja, treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima.
Cilj donošenja Zakona je dalje unapređenje upravnog postupka BiH i zadovoljavanje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti, prenosi Srna.
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