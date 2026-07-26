Logo

Sutra hitna i redovna sjednica Doma naroda

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 13:37

Komentari:

0
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Foto: ATV

Dom naroda Parlamentarne skupštine održaće sutra hitnu sjednicu o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, nakon koje će biti održana i redovna.

Hitna sjednica, na kojoj će biti razmatran Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM, zakazana je u 11.00 časova.

Po okončanju hitne, planirana je redovna sjednica ovog doma na čijem dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu.

Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku EU, pred delegatima će se naći u drugom čitanju.

U drugom čitanju, na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu, kao koncept javnog djelovanja, treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima.

Cilj donošenja Zakona je dalje unapređenje upravnog postupka BiH i zadovoljavanje opštih principa efikasnosti i ekonomičnosti, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dom naroda

Sarajevo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Анатолиј Миловановић

BiH

"Obavještajne službe NATO-a preko influensera održavaju bošnjački mit o Srebrenici"

5 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac poručio Subašiću: Ne možeš da vrijeđaš Trišić Babić i Dodika, a da sjediš sa mnom na sastancima

20 h

2
Стара кућа

BiH

Kako Srbi da zaštite imovinu u Federaciji BiH?

1 d

2
Избори 2026

BiH

Kako će izgledati predstojeći izbori i glasački listići?

1 d

0

  • Najnovije

17

47

Ogroman skandal trese javnost: Faraon o optužbama koje je protiv njega iznio otac d‌jevojčice (12)

17

31

Dodik: Garavice - jedno od najduže skrivanih i prećutkivanih srpskih stratišta

17

28

Planinarski savez Srpske izrazio saučešće porodicama poginulih zeničkih planinara

17

27

Tramp obustavio bombardovanje Irana

17

09

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima