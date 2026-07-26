Sutra do 34 stepena: Poslije sunca stižu pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti toplo sa sunčanim periodima, dok se tokom dana očekuje lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Jutro će biti uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost, a na jugu oblačnije i samo ponegdje je moguća slaba kiša, dok se uveče očekuje vedro vrijeme, osim na sjeveru gdje će biti oblačnije, ponegdje sa slabom kišom.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, tokom dana povremeno i pojačan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 21, a maksimalna dnevna biće od 28 do 34 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je zabilježena kiša.

Temperatura u 14.00 časova: Kneževo 21, Prijedor i Ribnik 22, Mrkonjić Grad, Čemerno i Sanski Most 23, Banjaluka i Han Pijesak 25, Novi Grad i Sokolac 26, Gacko, Šipovo i Sarajevo 27, Višegrad, Rudo i Srbac 28, Bileća, Srebrenica, Trebinje i Foča 29, Doboj i Mostar 30 i Bijeljina 34 stepena Celzijusova, prenosi Srna.