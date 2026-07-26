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Gradonačelnik Berlina nakon napada: Ovo je udar na naš način života

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 15:36

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Градоначелник Кај Вегнер разговара са медијима у Берлину, рано ујутро у недељу, 26. јула 2026. године, након отказивања свечаности поводом Дана Кристофер улице.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno nakon što se vozač automobilom zaletio u ljude u blizini berlinske Parade ponosa. Troje povrijeđenih životno je ugroženo, osmoro je zadobilo teške, a petoro lakše povrede, saopštili su vatrogasci.

Prema prvim informacijama, bijeli automobil udario je više ljudi u parku Tirgarten, a zatim se zabio u drvo. Vozač je nakon toga napustio vozilo i pobjegao, rekao je portparol berlinske policije Florijan Nat. Potraga za napadačem i dalje traje.

Gradonačelnik Berlina: Ovo je napad na naš način života

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner, koji je i sam učestvovao u Povorci ponosa, rekao je da je jučerašnji dan bio „mračan“, ali da je Berlin prije napada pokazao svoju otvorenost i raznolikost.

„Ovo je bio napad na sve nas. Bio je to napad na naš način života, naš suživot... i na način na koji živimo. Dame i gospodo, tome mora doći kraj. Moramo biti veoma jasni u vezi s tim“, rekao je Vegner.

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On je naveo da se Berlin pokazao kao „grad slobode“ i dodao da je lijepo živjeti na takav način. Zahvalio je vatrogascima, policiji i drugim službama koje su, kako je rekao, veoma brzo reagovale i odmah stigle na mjesto događaja.

Vegner je incident opisao kao vjerovatno islamistički napad na zajednički život, liberalnu demokratiju, otvorenost i slobodu. Najavio je komemoraciju i zajedničku šetnju prema Brandenburškoj kapiji. Zastave na zgradi Gradske uprave spuštene su na pola koplja.

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Kaj Vagner

Berlin

Njemačka

Parada ponosa Berlin

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