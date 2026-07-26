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Kristijan Golubović ubija psa, novi snimci zlostavljanja

26.07.2026 16:07

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Кристијан Голубовић убија пса, нови снимци злостављања
Foto: Instagram

Posljednjih dana društvene mreže preplavile su bolesni i uznemirujući snimci Kristijana Golubovića koji zlostavlja fizički i psihički svoju partnerku Kristinu Spalević, a u jednom od snimaka ubija i psa.

Kristina Spalević na svom Instagram profilu objavila je niz video klipova u kojima se Golubović ponaša nasilnički, razbija po stanu, prijeti i nasrće na nju dok doji bebu.

Posljdnji uznemirujući snimak objavio je nekadašnji učesnik rijalitija Filip Car, a na njemu se vidi kako Kristijan Golubović psa udara u kadi nakon čega je nemoćni psić uginuo.

"Snimak kako ubija čivavu. Zvuk ću ugasiti jer je jezivo. Kristina plače i vrišti, pas jauče, a on govori: "Evo, gotov Koko, rešeno!", napisao je bivši rijaliti učesnik u objavi koji nećemo dijeliti.

Podjednako bizarno, javnost je najviše odreagovala nakon pomenutog snimka, dok su sadržaji u kojima Golubović zlostavlja Kristinu Spalević prošli uz polu osude sa porukama "znala si za koga se udaješ".

Poznatim ličnostima su se javljali pratioci Kristine Spalević sa obavještenjem da postoji snimak na kojem Golubović ubija psa, što je za njih uznemirujuće, dok su snimci zlostavljanja očigledno privatna stvar njih dvoje.

Prijetnje dio Filip Car

Inače, Filip Car je na svom Instagramu objavio privatnu prepisku sa Kristijanom Golubovićem, u kojoj se pominju ozbiljne prijetnje i uvrede.

Кристијан Голубовић

Scena

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Nakon što su privatne poruke izašle u javnost, a u kojima Golubović piše o odlaženju iz zemlje i brutalnim pretnjama, Filip Car se oglasio na društvenim mrežama i uputio mu brutalnu poruku.

"Meni ćeš po**šit ku**c kad god budeš htio olupina stara, a ustaša ti pokojni otac. Ali neka institucije zaštite ovu ženu Kristinu, da ne bi gledali tragediju, jer kompleksaš bolesni nije dobro i ne zna šta radi", napisao je Filip Car uz fotografiju.

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Kristijan Golubović ubija psa

Kristina Spalević

Zlostavljanje

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