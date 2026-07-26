Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u Ruskoj Federaciji.

"Sa žaljenjem sam primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz Bosne i Hercegovine. Zbog nenadoknadivog gubitka duboko ​saosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća", navela je Cvijanović.

Podsjetimo, Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.