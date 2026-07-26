Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u Ruskoj Federaciji.
"Sa žaljenjem sam primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz Bosne i Hercegovine. Zbog nenadoknadivog gubitka duboko saosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća", navela je Cvijanović.
Podsjetimo, Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.
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