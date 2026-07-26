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Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama stradalih planinara

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 17:09

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српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je izraze saučešća porodicama i prijateljima planinara stradalih u tragičnoj nesreći na planini Elbrus, u Ruskoj Federaciji.

"Sa žaljenjem sam primila vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, u kojoj su živote izgubili planinari iz Bosne i Hercegovine. Zbog nenadoknadivog gubitka duboko ​saosjećam sa porodicama i prijateljima stradalih i upućujem im izraze saučešća", navela je Cvijanović.

Podsjetimo, Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.

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Željka Cvijanović

Planinari iz BiH na Elbrusu

Srpski član predsjedništva BiH

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