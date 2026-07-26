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Planinarski savez Srpske izrazio saučešće porodicama poginulih zeničkih planinara

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 17:28

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Šelaйkin

Planinarski savez Republike Srpske izrazio je saučešće porodicama planinara iz BiH koji su poginuli na Elbrusu.

"U ovom trenutku nemamo puno informacija o tome, ali očigledno je riječ o planinarskoj grupi iz Zenice", rekao je Srni predsjednik ovog saveza Neno Dobrijević.

On je upozorio da planine nisu samo pogodne za uživanje, već da donose i određene opasnosti koje treba najozbiljnije shvatiti.

Pet planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspona na najviši planinski vrh Evrope - Elbrus u Rusiji.

Жељка Цвијановић

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Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da se tijela planinara nalaze na takozvanom "sedlu" Elbrusa, na nadmorskoj visini od 5.350 metara, te da će njihova evakuacija biti izvršena kada to dozvole vremenski uslovi, koji su vrlo loši.

Načelnik zeničke Gorske službe spasavanja Kenan Hrustanović rekao je da su svi stradali iz Zenice – dvoje su članovi Gorske službe, a troje Planinarskog društva "Vedro".

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Elbrus planina

Planinarski savez Republike Srpske

planinar

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