Pucnjava u Trnovu

Autor:ATV redakcija
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Na području Opštine Trnovo danas oko 14.55 sati prijavljena je upotreba vatrenog oružja.
Kako je za portal "Avaza" rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba niti je pričinjena materijalna šteta.
Policijski službenici izašli su na teren i obavljaju uviđaj.
Za sada nije poznato ko je upotrijebio vatreno oružje niti zbog čega je došlo do pucnjave.
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