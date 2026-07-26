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Pucnjava u Trnovu

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 18:43

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Na području Opštine Trnovo danas oko 14.55 sati prijavljena je upotreba vatrenog oružja.

Kako je za portal "Avaza" rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba niti je pričinjena materijalna šteta.

Policijski službenici izašli su na teren i obavljaju uviđaj.

Za sada nije poznato ko je upotrijebio vatreno oružje niti zbog čega je došlo do pucnjave.

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Tagovi :

Trnovo

Pucnjava

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