Pucnjava u Trnovu

Na području Opštine Trnovo danas oko 14.55 sati prijavljena je upotreba vatrenog oružja.

Kako je za portal "Avaza" rečeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih osoba niti je pričinjena materijalna šteta.

Policijski službenici izašli su na teren i obavljaju uviđaj.

Za sada nije poznato ko je upotrijebio vatreno oružje niti zbog čega je došlo do pucnjave.