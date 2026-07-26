Udes u Banjaluci: Pet osoba povrijeđeno, saobraćaj obustavljen

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Kupra na Vrbasu učestvovala su tri automobila i motocikl, a pet osoba je povrijeđeno.
"U toku je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila danas, 26. jula oko 12,55 časova na magistralnom putu MI-101 u mjestu Krupa na Vrbasu, u kojoj su učestvovala tri putnička automobila i motocikl, a pet lica je zadobilo tjelesne povrede", navode iz PU Banjaluka.
Iz policije poručuju da je na lokacijama most u Karanovcu i raskrsnici prema Manjači, tzv. "Nula" u toku obustava saobraćaja.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka
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