Trend koji je postao problem: Okupljanja mladih sve češće završavaju pucnjavama

Okupljanja mladih poznata kao „tin tejkovers“ (teen takeovers), organizovana preko društvenih mreža širom Sjedinjenih Američkih Država, sve češće završavaju pucnjavama, masovnim hapšenjima i policijskim intervencijama.

Fenomen je posljednjih godina zabilježen u više američkih gradova, a vlasti strahuju da bi tokom ljeta mogao dodatno da eskalira.

Tokom prazničnog vikenda povodom Dana nezavisnosti nekoliko hiljada mladih okupilo se na dvije lokacije u Roliju u Sjevernoj Karolini, gdje je ranjeno devet osoba, uključujući i jednu odraslu osobu koja nije učestvovala u okupljanjima.

Mladi u SAD

Slični događaji zabilježeni su i u Pensakoli na Floridi, gdje je ubijen devetnaestogodišnjak, te u Njuport Biču u Kaliforniji, gdje je uhapšeno više od 400 ljudi nakon što je policija saopštila da su tinejdžeri na službenike bacali eksplozivne minobacačke naprave i druge projektile.

Ipak, dio mladih tvrdi da su ovakva okupljanja pogrešno predstavljena. Damarion Span iz Čikaga kaže da su stroža pravila u tržnim centrima i bioskopima, kao i posljedice nastave na daljinu tokom pandemije, dodatno pojačali osjećaj izolacije među tinejdžerima. Osvrćući se na privlačnost takvih događaja, rekao je:

„Osjećaš se kao mlada osoba koja ima slobodu, koja nije nečim sputana.“

Span smatra i da su zatvaranja škola u afroameričkim četvrtima Čikaga te nepovjerenje prema grupama mladih Afroamerikanaca dodatno suzili prostore za druženje.

Mladi u SAD

Gradovi i policijske uprave pokušavaju da odgovore na različite načine. U Detroitu tvrde da su ove godine spriječili 19 okupljanja prateći promjene vremena i lokacija na društvenim mrežama, dok je predgrađe Blu Ajland južno od Čikaga odlučilo da kažnjava roditelje ili staratelje i tim novcem pokriva troškove čišćenja i štete.

Na Floridi su vlasti otvorile mogućnost primjene zakona protiv organizovanog kriminala ako se pokaže da iza okupljanja stoji „organizovana mreža“.

Stručnjaci upozoravaju da represija sama po sebi vjerovatno neće riješiti problem.

„Ono što znamo o razvoju mozga adolescenata jeste da ulozi neće biti ono što će spriječiti mladu osobu da se upusti u rizično ponašanje“, rekla je Melisa Milčman iz organizacije „Koalicija za maloljetničku pravdu“.

Zbog toga neki gradovi pokušavaju da ponude alternative, pa su u Sent Luisu dio privedenih tinejdžera počeli da odvode u centre zajednice umjesto u zatvor, dok su u Detroitu i Čikagu pokrenuti programi, savjetodavna tijela i finansirana okupljanja kako bi mladi dobili sigurnije prostore za druženje.

(Kliks)