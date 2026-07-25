Vlada Srbije donijela je odluku kojom Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" mijenja ime u "Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje", objavljeno je u Službenom glasniku.

Odluka, koju je potpisao premijer Srbije Đuro Macut, stupa na snagu osmog dana od datuma objavljivanja.

Institut će uskladiti Statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu.

Najviše državno priznanje ustanovi

"Ova odluka predstavlja najviše državno priznanje ustanovi koja već pet decenija postavlja standarde u dijagnostici, liječenju i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ostvarujući rezultate koji su prepoznati u evropskim i svetskim razmjerama", navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Priznanje svim generacijama zaposlenih

Novi naziv, kako kažu, predstavlja priznanje svim generacijama ljekara, medicinskih sestara, tehničara i ostalih zaposlenih koji su tokom proteklih 50 godina svojim znanjem, posvećenošću i rezultatima izgradili ustanovu od nacionalnog značaja i međunarodnog ugleda.

"Istovremeno, to je i potvrda poverenja koje građani Srbije ukazuju Institutu, ocenjujući ga najvišim ocenama za kvalitet zdravstvene zaštite, organizaciju rada, pružene usluge i odsustvo lista čekanja", piše u saopštenju.

Veliki broj operacija

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" godinama unazad obavlja veći broj operacija nego svi ostali kardiohirurški centri u Srbiji zajedno, a po obimu rada svrstava se među vodeće centre u Evropi.

Evropski rekorder

U brojnim procedurama bio je evropski rekorder, a prvi je u Srbiji i regionu uveo desetine savremenih dijagnostičkih i terapijskih metoda koje su značajno unaprijedile liječenje kardiovaskularnih bolesnika.

Nacionalni instituti za srce i krvne sudove, kao vrhunske referentne ustanove u ovoj oblasti, postoje u Njemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Japanu, Kini, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Singapuru, Indoneziji i drugim zemljama.

Nacionalni institut za srce i krvne sudove "Dedinje" biće nacionalna referentna ustanova za najsloženije oblike liječenja bolesti srca i krvnih sudova, edukaciju lekara i medicinskog kadra iz zemlje i inostranstva, kao i za naučnoistraživački rad najvišeg ranga, kažu iz Vlade Srbije.

Institut je osnovala država 1973. godine, piše Tanjug.