Nove fotografije Brusa Vilisa tjeraju suze na oči: Blijeda sjenka frajera za kojim su ludile žene

Ipak, njegova najvažnija životna uloga posljednjih godina ne odvija se pred filmskim kamerama, već u krugu porodice koja mu pruža nepokolebljivu podršku. Najnovije pojavljivanje holivudskog velikana u javnosti snažno je ganulo njegove obožavaoce širom svijeta, koji sa velikom tugom i saosjećanjem prate njegovu tešku borbu.

Čuveni glumac Brus Vilis (71) snimljen je u javnosti prvi put poslije dužeg vremena, a te fotografije rastužile su mnoge koji ga poštuju. Nekadašnju zvijezdu akcionih ostvarenja uslikali su fotoreporteri dok se u društvu svog tjelohranitelja vozio ulicama Los Anđelesa. Izgledao je iscrpljeno i tokom vožnje je u nekoliko navrata zijevao.

Brus se 2022. godine povukao iz glumačkog svijeta nakon što mu je dijagnostikovana afazija, oboljenje koje narušava moć govora i razumijevanja jezika. Dodatne medicinske analize pokazale su da je zapravo riječ o frontotemporalnoj demenciji, progresivnom neurodegenerativnom poremećaju koji oštećuje čeone i sljepoočne režnjeve mozga, utičući na ponašanje, govor i motoriku. Od tog trenutka glumac živi daleko od očiju javnosti, okružen najmilijima koji mu neprestano pružaju njegu i pažnju.

Teška odluka i odlazak u specijalizovani dom

S obzirom na specifičnosti njegovog zdravstvenog stanja, od prošle godine boravi u ustanovi u kojoj ima adekvatnu medicinsku brigu. Njegova supruga Ema Heming Vilis (50) našla se na meti kritika zbog ove teške, ali neophodne odluke.

„To je bila jedna od najtežih odluka. Nije došla lako. Njegovatelji se često suočavaju sa izuzetno teškim odlukama i moraju da urade ono što je najbolje za svoju porodicu i najsigurnije za osobu o kojoj brinu. Brus sigurno ne bi želio da njegova bolest zasjeni djetinjstvo njegovih djevojčica. Znam to. Niko nije mogao da dođe i prespava kod nas, da se igra. Nismo pozivali ljude u kuću... Bio je to veoma težak period“, priznala je ona.

Ona je dodala da su na donošenje ove odluke znatno uticale i njihove maloljetne kćerke Mejbel Rej (14) i Evelin Pen (12).

Podrška i ljubav cijele porodice

Porodica povremeno podijeli poneku informaciju iz njegovog života, vodeći računa o tome da sačuva njegovu privatnost. Zbog toga je svako njegovo pojavljivanje u javnosti privuklo ogromnu pažnju. Pored dvije kćerke iz braka sa Emom, Brus iz prethodne zajednice sa glumicom Demi Mur ima još tri kćerke – Rumer (37), Skaut (35) i Talulu (32), koje ga redovno obilaze.

„Pojavila se nježnost. Uvijek je bio taj neki mačo tip, a sada je tu... krhkost nije prava riječ, ali jednostavno neka blagost koju kao Brus Vilis možda na neki način nije mogao sebi da dozvoli“, izjavila je Rumer u podkastu *The Inside Edit*.

Iako Brus često ne prepoznaje svoje najbliže, što im izuzetno teško pada, porodica je zahvalna na svakom trenutku koji i dalje mogu da provedu sa njim.

„Srećna sam i zahvalna što i dalje mogu da odem kod njega i zagrlim ga. Zahvalna sam jer kada ga posjetim i zagrlim, bez obzira na to da li će me prepoznati ili ne, znam da može da osjeti ljubav koju mu pružam i ja mogu istu tu ljubav da osjetim od njega. I dalje vidim iskru u njemu i on može da osjeti ljubav koju mu pružam. To je lijep osjećaj. Da, zahvalna sam što mogu sa svojom kćerkom da ga posjetim i budem uz njega“, rekla je Rumer sa suzama u očima u novembru prošle godine na svom Instagram profilu.

(Kurir)